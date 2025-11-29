Un avance que trae alivio y previsibilidad

Después de meses de incertidumbre por la paralización de obras comprometidas por la Nación, un grupo de 18 familias de Senillosa recibió finalmente las llaves de sus nuevas viviendas. La continuidad de los trabajos fue garantizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén mediante obra delegada, un mecanismo que permitió reactivar la construcción tras la rescisión del contrato original.

La entrega formal se realizó este viernes por la tarde, impulsada por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). La ceremonia marcó un nuevo paso en la política habitacional neuquina, que en los últimos meses priorizó sostener proyectos que habían quedado interrumpidos.

Acompañamiento provincial para sostener el desarrollo local

La reactivación de este conjunto habitacional forma parte del trabajo coordinado entre Provincia y municipio, una articulación que permitió evitar que la obra quedara inconclusa. Funcionarios provinciales y municipales participaron de la entrega, que fue celebrada como un avance concreto para familias que aguardaban su vivienda desde hacía tiempo.

Meses atrás, la zona ya había sido beneficiada con la finalización de la obra de gas, lo que asegura que cada hogar cuente con acceso pleno a ese servicio esencial. Este tipo de intervenciones se transformó en un refuerzo clave ante el freno de obras nacionales.

Viviendas equipadas y listas para habitar

Las casas entregadas corresponden al prototipo Casa Propia. Tienen 63 metros cuadrados, una planta, dos dormitorios y llegan completamente equipadas con calefactor, cocina, termotanque y conexiones finalizadas. Además, disponen de todos los servicios: gas, electricidad, agua y cloacas.

La obra demandó una inversión provincial superior a los 1.700 millones de pesos y permitió completar cada unidad con los estándares necesarios para que las familias ingresen a un hogar listo para ser habitado.

Un cierre esperado para un proyecto que había quedado en pausa

La continuidad garantizada desde el Gobierno provincial permitió que un sueño que parecía detenido retomara impulso. El municipio de Senillosa destacó el acompañamiento recibido y la importancia de haber podido avanzar pese al contexto nacional.

La entrega marca un punto de inflexión para las familias que atravesaron meses de espera y hoy cuentan con un espacio propio. También representa una señal de previsibilidad en un escenario donde varias obras públicas del país se encuentran paralizadas.