El cuerpo encontrado flotando en la costa de La Serena, Chile, fue identificado como el de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que había desaparecido en el mar a mediados de noviembre. La confirmación fue realizada por las autoridades trasandinas, luego de una serie de peritajes que permitieron establecer su identidad con precisión.

El hallazgo se produjo durante la mañana del jueves, cuando la Lancha Servicio General Coquimbo, bajo órdenes de la Gobernación Marítima de Coquimbo, divisó un cuerpo a media profundidad mientras realizaba un patrullaje habitual de fiscalización pesquera. La ubicación, a 650 metros al oeste de la playa Cuatro Esquinas, formaba parte del área originalmente rastrillada en la búsqueda del joven.

El jefe de la prefectura de Elqui, Jaime Lazo, informó en conferencia de prensa que la identificación fue posible gracias al trabajo coordinado de la Brigada de Homicidios de La Serena y del laboratorio de criminalística regional, cuyos especialistas realizaron peritajes en terreno. Destacó que la intervención conjunta permitió obtener la certeza científica necesaria para confirmar que se trataba del adolescente desaparecido.

La desaparición ocurrió el 17 de noviembre, cuando Alejandro ingresó al mar acompañado por hermanos y primos. Aunque los demás jóvenes fueron rescatados por un vecino que advirtió la emergencia, él quedó atrapado por la corriente. Desde entonces, múltiples organismos trabajaron en su búsqueda, que continuó de forma activa incluso después del cierre oficial del operativo el lunes pasado.

La familia del joven, junto a amistades y vecinos, había realizado una ceremonia íntima en la playa días atrás, encendiendo velas y arrojando flores en el sector donde desapareció como gesto simbólico de despedida. Ahora, con la confirmación oficial del hallazgo, las autoridades continúan los procedimientos correspondientes mientras la comunidad acompaña a la familia en este difícil cierre.