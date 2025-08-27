Cuál es la estrategia de Wanda Nara para recuperar el amor de L-Gante: “Tóxica”

Wanda Nara siempre encuentra la manera de volver al centro de la escena, y esta vez lo hace con un proyecto musical que promete generar polémica. La mediática empresaria y conductora lanzará en tres semanas su nuevo tema “Tóxica” junto al trapero español Kaydy Cain, de 35 años. El título no es casualidad: busca aludir, de manera directa, a la relación que mantuvo con L-Gante, a quien ella misma definió en varias oportunidades como un “amor complicado”.

La noticia fue revelada por Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas, donde adelantó que el tema se escuchará “hasta el hartazgo” en los próximos meses. Según el periodista, Wanda Nara eligió el nombre con la clara intención de enviarle un mensaje al cantante de cumbia 420, que en reiteradas entrevistas se refirió a su vínculo con ella como una conexión intensa y difícil de cortar.

Pero la estrategia de Wanda Nara no se limita a la música. Gustavo Méndez contó que la empresaria también utilizó objetos personales para sumar simbolismo a la campaña de lanzamiento. El Lamborghini que había adquirido junto a Mauro Icardi en Milán fue intervenido en varias oportunidades: primero ploteado de rosa en plena audiencia de divorcio y más tarde vandalizado durante la promoción de su nuevo sencillo. Cada detalle parece pensado para generar impacto y atraer miradas.

Mientras tanto, L-Gante no se quedó en silencio. En sus redes sociales compartió mensajes que, según él, provenían de Wanda Nara y que demostraban un costado posesivo. “Cuando me necesites tanto…”, “Me duele…” y “Juntos, fotos juntos…” fueron algunas de las frases que exhibió, en clara alusión a la intensidad de la relación.

Estos intercambios reavivaron los rumores de reconciliación entre la conductora y el músico. La periodista María Belén Ludueña, también presente en el programa, no dudó en decir: “Estoy oliendo reconciliación entre ellos”, insinuando que detrás de tanta exposición puede haber un intento de reencuentro sentimental.

La elección de Kaydy Cain como colaborador tampoco es casual. El artista español tiene un perfil ligado al trap y al mundo urbano, un estilo que conecta con el de L-Gante, lo que refuerza la sensación de que Wanda Nara utiliza la música como puente para atraer la atención de su excompañero de aventuras.

En definitiva, “Tóxica” no solo será una canción, sino una estrategia mediática. Wanda Nara parece querer demostrar que su relación con L-Gante todavía tiene capítulos por escribirse, aunque lo haga de la forma más mediática posible: a través de la música, los gestos extravagantes y las redes sociales.