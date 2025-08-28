Daniela Celis estalló por la infidelidad de Thiago y reveló cómo planea olvidarlo: “Quiero sacarme…”

La polémica entre Daniela Celis y Thiago Medina sigue escalando y, esta vez, fue ella quien dejó en claro lo mal que la está pasando. Después de que en LAM (América TV) se confirmara el affaire de su expareja con Katia “La Tana”, la influencer no ocultó su bronca y, al día siguiente, decidió volcar toda su angustia en las redes sociales.

Lo que hasta hace unas semanas parecía ser una etapa de pleno enfoque laboral para Daniela Celis terminó convertidose en un escándalo que pasó a mayores. Es que se enteró en el programa de televisión sobre la infidelidad del padre de sus hijas, por lo que al procesar todo estalló de bronca.

Con su historia amorosa expuesta y miles de seguidores pendientes, eligió hablar de frente y mostrar cómo atraviesa el dolor. “Yo no sé lo que me está pasando. Siento un asco en todo mi cuerpo, me siento asquerosa. No paro de vomitar y quiero sacar todo para afuera”, escribió en Instagram, visibilizando que la crisis también tuvo impacto físico.

Su mensaje no quedó ahí. Consciente del apoyo que suele recibir de su comunidad, pidió ayuda para superar el mal momento, dando a conocer cuál es el método que busca implementar para olvidarse de una vez por todas de su ex y lo que le hizo: “Si alguien me recomienda algo para hacer, alguna sesión... Me quiero limpiar, quiero pureza. Quiero sacarme todo lo que siento”.

Por si quedaban dudas, fue explícita al pedir terapias alternativas que la ayuden a dar por terminada su etapa con el ex Gran Hermano: “¿Qué terapia alternativa me pueden recomendar? Me siento fea”.

Mientras tanto, Thiago Medina también rompió el silencio, pero con un tono completamente distinto. “Yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, posteó en sus redes, tratando de correrse del foco del escándalo que lo tiene como protagonista.

En medio de estas idas y vueltas, Daniela Celis enfrenta un proceso personal marcado por la traición y la exposición pública, por lo que buscará dar vuelta la página con estos métodos alternativos en los que muchos confían. Su descargo mostró la crudeza de lo que siente, pero también su necesidad de encontrar una manera de sanar rodeada de quienes la siguen y la alientan a recomponerse.