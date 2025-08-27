Nico Occhiato atacó otra vez a Migue Granados y filtró por qué se odian: “Olga no se portó bien, fueron…”

La rivalidad entre los canales de streaming sigue sumando capítulos y esta vez fue Nico Occhiato quien volvió a apuntar contra OLGA en medio de una tregua. Es que, pese a que acordó no atacar al canal vecino que maneja Migue Granados, el conductor habló en LAM para encender la polémica, ya que dejó en claro que la relación entre ambos espacios sigue siendo pésima y que hay heridas que todavía no cicatrizan.

El tema salió a raíz del torneo de pádel que organizó Damián Betular acompañado por OLGA. Allí participaron varias señales como Gelatina, Blender, La Casa, Telefe, El Trece, AZZ, Vorterix y Carajo, pero llamó la atención la ausencia de Luzu TV. Consultado por este faltazo, Nico Occhiato no se guardó nada y reavivó la polémica: “No tiene nada que hacer Luzu ahí”.

Enseguida explicó los motivos de su enojo: “Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad es que no hicieron cosas piolas con nosotros. No se portaron bien, fueron bastante desleales. ¿Por qué tenemos que hacer cosas en conjunto?”, cuestionó con rencor y blanqueando las tensiones que existen entre ambos canales.

Además, reveló cómo se enteró del torneo y dejó entrever que hubo desprolijidades: “Me lo mencionó Betu porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo... Me dijo: ‘che, sin ningún compromiso’. Tenemos la mejor con él y con Nati (Jota)”. Pese a esto, lo que Nico Occhiato no sabe es que el torneo fue idea del propio pastelero, quien se encargó de todo junto a la producción de Sería Increíble, programa en el que nada tiene que ver Migue Granados, más allá de ser uno de los dueños del canal.

Sin tener este dato, siguió demostrando su enojo y rencor con OLGA, ya que marcó que no tiene planes de compartir nada con ese canal: “La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero no se hizo”. Al mismo tiempo reconoció que su forma de encarar el tema puede no ser la más conveniente: “Por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío y no meter en la balanza cuestiones personales. Hago mea culpa, lo laburo y lo pienso”.

En ese mismo sentido, se sinceró: “Trato de aprender, de manejarme con los valores que me educaron y así nos va bien. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor, y por ahí esto es un error, o no…”.

Finalmente, cuando le preguntaron directamente por Migue Granados, evitó entrar en lo personal y cerró el tema con distancia: “No lo conozco tan en profundidad como para decir cuáles son sus valores y no me interesa definirlo”. Por lo pronto, la guerra sigue latente y promete un capítulo más.