La ciudad vivió otro fin de semana de enorme convocatoria con la quinta edición de Confluencia de Cervezas, que en apenas dos noches reunió a unas 70 mil personas y reforzó su lugar como uno de los eventos más potentes del calendario cultural y turístico de Neuquén.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, celebró la masiva participación y resaltó la importancia de sostener este tipo de propuestas: “Entre el viernes y sábado 70 mil personas participaron, así que estamos muy contentos”, dijo, al tiempo que destacó el trabajo conjunto con el sector hotelero y gastronómico para consolidar una agenda que convoque a toda la familia.

De acuerdo con las encuestas realizadas en el predio, el público no solo llegó desde la capital neuquina, sino también desde ciudades cercanas y localidades ubicadas a más de 100 kilómetros, lo que confirma el atractivo regional del festival.

Música y diversión

La programación combinó música en vivo, gastronomía local, productores, actividades para todas las edades y una zona de juegos que este año amplió su propuesta con opciones pensadas especialmente para adultos. Entre las más celebradas estuvieron las competencias de equilibrio, el tatetí gigante montado sobre barriles y los duelos con premios en cerveza, ideados para fomentar la interacción entre los asistentes.

Otra novedad fue el concurso a la mejor cerveza, en el que el jurado fue el público: cada cervecería presentó un producto para ser evaluado con un sistema de puntaje simple, de una a cinco estrellas.

En total participaron más de 20 cervecerías artesanales de Neuquén capital y del interior provincial, junto a seis nuevas propuestas seleccionadas en la Copa Trashumancia, provenientes del norte neuquino, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes.