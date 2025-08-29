29 de ñoquis: Cami Homs compartió su mejor receta con tips claves

Cami Homs sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo prepara unos irresistibles ñoquis de ricota con espinaca y salsa cremosa. Aprovechando este 29 del mes de agosto, la modelo dio detalles de los ingredientes y sumó consejos que conquistaron a quienes buscan platos caseros llenos de sabor y perfectos para compartir en familia.

Lejos de las cámaras y los flashes de los eventos, Cami Homs suele abrir una ventana a su vida cotidiana a través de las redes. Desde viajes, momentos con sus hijos o simples ratos de descanso, sus seguidores descubren una faceta mucho más íntima. Esta vez, decidió mostrar su costado culinario con una receta que se volvió tendencia.

El plato elegido no podía ser más tentador: ñoquis de ricota con espinaca, bañados en una salsa blanca cremosa. “0 light pero qué rico”, escribió entre risas en sus historias de Instagram, mientras compartía imágenes de la preparación en la sartén. El comentario, sencillo y espontáneo, bastó para despertar la curiosidad de todos sus fanáticos.

La modelo apostó a ingredientes accesibles y fáciles de conseguir, demostrando que la simpleza puede ser sinónimo de sabor. El resultado final fue una combinación de texturas que se equilibran: la suavidad de la ricota, el toque fresco de la espinaca salteada y la cremosidad de la salsa que los envuelve, logrando un plato casero y reconfortante.

La preparación arrancó con la espinaca, lavada y cortada en tiras finas para luego saltearlas con un poco de aceite, sal y pimienta. En la misma sartén incorporó crema de leche para dar lugar a la salsa blanca, que al integrarse con las hojas verdes liberó un aroma irresistible y un color uniforme.

Mientras tanto, los ñoquis se cocinaban en una olla con agua hirviendo y sal. Como dicta la tradición, apenas flotaron en la superficie quedaron listos para retirarse y mezclarse con la salsa. Cami completó el paso final integrando todo en la sartén, dejando que los sabores se fundieran unos minutos más antes de servirlos.

El toque personal llegó con sus recomendaciones: disfrutarlos recién hechos, con un extra de queso rallado o pimienta negra para potenciar el sabor. Así, Cami Homs dejó en claro que, además de modelo e influencer, también se anima a compartir secretos de cocina que invitan a revivir el clásico ritual del 29 de ñoquis en cada hogar.