Cris Morena reapareció en un video luego de la trágica muerte de su nieta, Mila: “Aquí estoy”

En un momento atravesado por el dolor más profundo, Cris Morena volvió a mostrarse públicamente. Tras la muerte de su nieta Mila y en plena recomposición personal, la creadora de Chiquititas y Rebelde Way eligió reaparecer en un video que emocionó a sus seguidores y que refleja, una vez más, su capacidad de resiliencia y el valor para siempre seguir adelante.

La productora se sumó a un clip en el que Benjamín Rojas y Felipe Colombo invitaban al público al regreso de Erreway en el Movistar Arena. En medio de la grabación, Colombo lanzó con entusiasmo: “Falta muy poquito para llegara a Buenos Aires. Estamos a punto de hacer historia 8 Movistar Arena, pero hay una persona que estamos seguros los va a invitar mejor que nadie”. Fue entonces cuando la cámara enfocó a Cris Morena.

Con una sonrisa, la empresaria se dirigió a los fans: “Pero por supuesto que sí, aquí estoy”. Y agregó con humor: “Hola a todos. ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho dice nueve, quien dice nueve dice diez, veinte”. El gesto, cargado de frescura, generó una gran repercusión en redes. En paralelo, Rojas compartió una postal del reencuentro y resumió la jornada con un mensaje breve y afectuoso: “Lindo reencuentro, lindas charlas”.

El regreso de Erreway genera furor en cada país donde se presenta. Este viernes 29 de agosto será el puntapié inicial de la etapa argentina, con ocho funciones previstas en el Movistar Arena. Las entradas para las fechas del 29 y 30 de agosto, así como las del 3, 4, 16, 17 y 23 de septiembre, ya están agotadas, y solo quedan algunos lugares disponibles para el 24.

El impacto de la gira es contundente: más de 300.000 tickets vendidos en 20 shows distribuidos en diez países, desde España e Italia hasta México, Colombia, Chile y Uruguay. La combinación de nostalgia, música y reencuentros logró convertir al Erreway World Tour 2025 – Juntos otra vez en el espectáculo argentino más internacional del año.

La aparición de Cris Morena en este contexto no solo sumó expectativa al tour, sino que también representó una muestra de fortaleza. A pesar del dolor personal que atraviesa, la productora eligió poner su energía en un proyecto que despierta pasión en varias generaciones de fans.