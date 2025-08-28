Yanina Latorre reveló quién es la famosa actriz que está en una crisis económica: “Debe 17 palos de…”

Yanina Latorre lanzó una primicia en su programa, ya que reveló que hay una actriz argentina que no atraviesa por uno de sus mejores situaciones económicas. Lejos de intentar cuidarla y ayudarla a salir de esa situación, eligió exponerla para desatar una tensa pelea. Pero, ¿de quién se trata?

La persona involucrada es Esmeralda Mitre, quien volvió a ponerse bajo la lupa después de que Yanina Latorre lanzara una bomba en Sálvese quien pueda (América TV). La panelista aseguró que la actriz enfrenta serios problemas financieros y que, en ese contexto, llegó a acumular una deuda cercana a los 17 millones de pesos. Un panorama que, según describió, la llevó a desprenderse de pertenencias muy valiosas.

Durante el programa, la conductora fue tajante al explicar cómo atraviesa este momento Esmeralda Mitre, quien estaría yendo todos los días a una casa de remates para hacer entrega de piezas de gran valor histórico y personal. Entre ellas, una obra de García Uriburu, valuada en 4.500 dólares, y un retrato de su padre con su abuela realizado por Ernesto Valls. “Eso ya me dolió más, porque es un retrato de bebé”, agregó la conductora, dejando en claro lo difícil que debe ser para Esmeralda deshacerse de objetos con semejante carga afectiva.

La producción del ciclo incluso mostró imágenes de la actriz en el lugar, confirmando que el remate de obras y objetos no es un rumor sino un hecho. Para los panelistas, esta decisión grafica mejor que nada la delicada situación económica que atraviesa, ya que implica renunciar a bienes cargados de historia familiar.

Pero el relato no quedó ahí. Yanina Latorre también sumó un episodio ocurrido en un reconocido restaurante de la ciudad de Buenos Aires. Según dijo, Esmeralda Mitre invitó a cenar a Bárbara Diez, ex esposa de Horacio Rodríguez Larreta, pero a la hora de pagar se encontró con un problema inesperado: su tarjeta fue rechazada. Frente a la incomodidad, dejó el plástico como garantía y prometió volver con el dinero días más tarde. “Se autopercibe millonaria, se autopercibe todo”, disparó Latorre, sin filtros.

Con ese tono punzante que la caracteriza, la conductora instaló el tema en el centro de la escena y expuso a Esmeralda Mitre en uno de sus momentos más difíciles. Entre deudas, remates y escenas incómodas, la actriz enfrenta una etapa en la que su imagen pública vuelve a cruzarse con los escándalos económicos que tanto la han perseguido en los últimos años.