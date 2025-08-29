Paloma Silberberg filtró cómo descubrió que Nico González le era infiel: “Es muy polémico”

El presente de Nicolás González, acostumbrado a brillar dentro de la cancha, se vio alterado por un tema muy lejos del fútbol. Su exnovia Paloma Silberberg, con quien compartió más de tres años de pareja, reapareció en televisión y habló sin filtros en A la Tarde (América TV). Allí explicó qué fue lo que la llevó a descubrir que el jugador le era infiel.

Todo comenzó en un regreso al país que parecía rutinario. La joven había llegado a Ezeiza convencida de que alguien, enviado por el futbolista, pasaría a buscarla. Sin embargo, nadie apareció y él tampoco le contestaba los mensajes. Ante la incertidumbre, Paloma Silberberg decidió revisar algo que mantenía en reserva: las cámaras de seguridad que todavía estaban vinculadas a su correo electrónico.

Con tono entre incrédulo y dolido, recordó la escena que cambió el rumbo de la relación. "Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail", detalló ante el asombro de los panelistas.

Lo que vio en esas imágenes fue un golpe certero. Según contó, Nicolás González aparecía acompañado por otra mujer en la vivienda que compartían. “Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué carajo está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, relató.

La situación tomó un matiz más doloroso porque, apenas un día antes, él le había transmitido tranquilidad y hasta promesas de apoyo económico. “Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”, expresó, dejando en claro su enojo.

Paloma también aclaró que en ningún momento vio escenas íntimas, aunque sí alcanzó a observar a la pareja en distintos ambientes de la casa. “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”, señaló. La sorpresa fue aún mayor cuando reveló la nacionalidad de la mujer: “Paren, no era italiana, era argentina”.

Con los registros guardados y sin margen para las dudas, la modelo decidió cortar de raíz. “Re morbo, pero me súper sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo. Cerrás o cerrás, olvidate”, aseguró. Y fue tajante sobre el vínculo con el jugador: “Fue un recontra touch and go. No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”.