La ex de Nico González ventiló cómo influyó Sabrina Rojas en su separación: “Pasaron los límites”

La vida personal de Nico González, delantero de la Selección Argentina, volvió a quedar bajo la lupa después de que Paloma Silberberg, su exnovia, decidiera hablar por primera vez tras la separación. El final de la relación llegó un mes después de que se viralizara un video del futbolista en un boliche junto a Sabrina Rojas. Ante esto, contó qué tanto influyó este video en la decisión final y por qué su decisión no tiene vuelta atrás

En diálogo con Intrusos (América TV), Paloma Silberberg fue sincera sobre cómo atravesó el último tiempo con Nico González: “Estoy muy bien, fueron muchos cambios y lo viví como se vive una separación... Por suerte, ahora estoy bien. No te voy a decir que estuve bien, porque la pasé mal”. Con esa frase marcó el contraste entre lo que le tocó afrontar y la etapa de recuperación en la que se encuentra.

La modelo contó que la pareja se extendió durante tres años y que la decisión de apostar por el amor implicó un gran esfuerzo personal. “Yo dejé todo para estar con él y es una decisión muy difícil. Muy. Acá yo tenía mi trabajo, mi familia, mis amigas, tenía todo. Y la verdad que dejar eso por amor fue difícil, pero lo hice”, confesó, dejando en claro cuánto invirtió en la relación.

Sobre los rumores que la vincularon a Sabrina Rojas en la separación, Paloma Silberberg fue tajante y sorprendió a todos: “Ese video no fue el motivo de la separación. La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites”.

Con esta frase, dejó entrever que incluso el futbolista habría tenido comportamientos más graves: “Ese video que salió, no es más que dos personas hablando en un boliche y no fue el motivo de la separación”. Aun así, reconoció que la situación generó incomodidad: “No te voy a negar que lo tuvimos que hablar. Yo sabía que salía, pero me enteré por los medios de todo”.

Más allá de las especulaciones, ella aclaró que la historia con el delantero del Atlético de Madrid ya quedó atrás y que no busca revancha económica ni mediática. “La verdad es que no, no me interesa eso. Me volví a Argentina sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”, afirmó con contundencia.

Con este testimonio, Paloma marcó una diferencia con respecto a otras mujeres que se separaron de futbolistas de la Selección Argentina. Fue así como buscó dar por cerrado un capítulo que se llenó de versiones y titulares. Lo que dejó en claro es que, aunque la exposición de Nico González con Sabrina Rojas aceleró los rumores, el desgaste venía de antes y la decisión de separarse ya estaba tomada.