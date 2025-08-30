“En la dulce espera”: Emilia Attias estaría esperando un bebé y se reveló quién es el padre

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo argentino: Emilia Attias estaría atravesando un nuevo embarazo. El rumor comenzó a circular en las últimas horas, luego de que el periodista Luis Ventura lo confirmara en vivo en el programa A la Tarde (América TV). Según sus palabras, la actriz estaría esperando a su segundo hijo, lo que generó una gran repercusión tanto en los medios como en las redes sociales.

Luis Ventura, fiel a su estilo, presentó la primicia con entusiasmo y la definió como una noticia “grata”. Con un mensaje cargado de expectativa, aseguró que la pequeña Gina, hija de la actriz, pronto tendría un hermanito o hermanita. De inmediato, sus palabras se transformaron en tema central de conversación entre los panelistas y en titulares de portales de espectáculos.

El anuncio no quedó solo en boca del periodista. Minutos después, la panelista Luciana Elbusto sumó un detalle que encendió aún más las sospechas. Recordó que Emilia Attias compartió recientemente en Instagram un video donde aparece junto a una amiga en un almuerzo. Allí, en tono cómplice, la acompañante le sugirió que debía “alimentarse más”, comentario que fue interpretado como una indirecta al supuesto embarazo.

Aunque Emilia Attias no se pronunció de manera directa sobre la noticia, las señales empiezan a acumularse. Sus seguidores notaron algunos cambios en su rutina y hasta especularon con un estilo de vida más reservado en comparación con otros momentos. La posibilidad de que llegue un nuevo integrante a su familia parece cada vez más firme.

Otro de los focos de interés recae en la figura de Guillermo Freire, la actual pareja de Emilia Attias. El empresario y la actriz comenzaron su relación en 2023, y hacia finales de 2024 decidieron oficializar su noviazgo. De confirmarse la noticia, él sería el padre del bebé en camino, consolidando así la nueva etapa sentimental que transita la actriz.

Vale recordar que Emilia Attias atravesó un año agitado en lo personal. En mayo de 2024 confirmó su separación del Turco Naim, con quien compartió más de una década de relación y tuvo a su primera hija, Gina. Tras la ruptura, él se instaló en Ecuador, mientras que ella continuó en Argentina enfocada en su vida profesional y en la crianza de la niña.

El posible embarazo significaría un nuevo capítulo para la artista, que en varias entrevistas había manifestado su deseo de ampliar la familia en algún momento. La noticia también despertó muestras de cariño por parte de sus seguidores, que celebran esta etapa con mensajes de apoyo en redes sociales.

Por ahora, Emilia Attias no emitió un comunicado oficial, pero el rumor ya se instaló con fuerza. Entre la emoción de los fanáticos y las pistas que se van sumando, todo indica que la actriz estaría, una vez más, en la dulce espera.