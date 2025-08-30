Ángel de Brito reveló quién es la Angelita que echó a Marixa Balli

La calma que parecía haberse instalado en LAM tras la rotación de panelistas y las vacaciones de su conductor se rompió de golpe con una confesión inesperada. Marixa Balli sorprendió en vivo cuando anunció que se alejaba del programa, y desde entonces la pregunta sobre las verdaderas razones de su renuncia quedó flotando en el aire.

En un principio, la versión que circulaba era que la artista había decidido dar un paso al costado para participar de MasterChef Celebrity. Sin embargo, esa explicación nunca terminó de convencer del todo, y las especulaciones no tardaron en multiplicarse.

Fue Yanina Latorre quien finalmente arrojó luz sobre el asunto. En su propio espacio, la panelista reveló que había conversado con Ángel de Brito y que él le confesó detalles desconocidos hasta el momento. Así, el misterio comenzó a aclararse y el conflicto interno salió a la superficie.

Según contó Yanina Latorre, Marixa Balli recibió propuestas laborales fuera de LAM, pero lo que terminó de inclinar la balanza no fue una oferta de Telefe, sino la tensión creciente con una de sus compañeras. De acuerdo a lo que le escribió Ángel de Brito, el verdadero detonante fue la mala relación con Yanina, a quien no soportaba dentro del panel.

La revelación cayó como una bomba, ya que hasta ahora la enemistad entre ambas se había insinuado en algunos cruces al aire, pero nunca se había confirmado como la razón de una salida. La propia Yanina Latorre no dudó en calificar la decisión de Balli como “una atrevida”, asegurando que la situación se volvió insostenible cuando compartieron más espacios en el estudio.

Con esta declaración, quedó al descubierto que los roces detrás de cámaras fueron determinantes. Lejos de tratarse de un simple cambio de rumbo profesional, el adiós de Balli estuvo marcado por una interna que terminó explotando de manera silenciosa pero contundente.

Por ahora, Marixa Balli mantiene el silencio y no se refirió a la acusación directa. Su decisión de abandonar el ciclo sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, donde muchos usuarios opinan sobre la rivalidad con Latorre y especulan sobre su futuro en la televisión.

Mientras tanto, LAM continúa con su dinámica habitual, aunque el impacto de la renuncia todavía se siente. La confesión de de Brito no solo expuso la verdadera causa de la salida, sino que también dejó en claro que en el panel más picante de la televisión, las tensiones internas pueden ser más fuertes que cualquier contrato.