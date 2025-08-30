“En el hospital”: cómo fue el duro accidente que sufrió Katia La Tana

El viernes por la noche terminó de manera inesperada para Katia, más conocida como “La Tana”, quien saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano. La joven sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto y decidió compartir lo ocurrido con sus seguidores a través de las redes sociales, donde dejó registro del dramático momento que vivió.

En sus historias de Instagram, Katia mostró la primera postal del siniestro. Sentada en el asfalto y visiblemente aturdida, escribió una sola palabra que alcanzó para encender la preocupación de sus fanáticos: “Choque”. El tono directo y la crudeza de la imagen transmitieron la magnitud de lo que había pasado minutos antes.

Poco después, la exparticipante actualizó la situación con otra publicación. Esta vez, la imagen llegó desde el interior de un hospital, donde se la veía esperando atención médica. “Esperando en el hospital”, escribió sobre la foto, sumando un emoji que reflejaba cansancio y angustia. Aunque no brindó mayores detalles, la decisión de acudir de inmediato a una guardia demostró la seriedad con la que se tomó lo sucedido.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre el estado de la motocicleta ni sobre posibles terceros involucrados en el choque. Tampoco Katia especificó la gravedad de sus lesiones, lo que aumentó la incertidumbre entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a enviarle mensajes de apoyo.

El accidente llegó en medio de una semana cargada de tensión mediática para ella. Días atrás, Katia volvió a estar en el centro de la escena por su vínculo con Thiago Medina, otro exintegrante de Gran Hermano. Una serie de declaraciones en streams y programas de espectáculos reavivaron una historia que parecía olvidada.

En LAM, la joven explicó que su acercamiento con Thiago ocurrió cuando él no tenía pareja formal y que nunca había querido hablar del tema por “códigos”. Sin embargo, al ver que su nombre volvía a circular públicamente, decidió dar su versión. “Me parece un buen pibe, la pasé bien, pero fue algo que ya quedó atrás”, sostuvo.

El cruce de versiones sumó tensión entre los fanáticos de Daniela y Thiago, pero Katia optó por bajarle el tono al conflicto. Según contó, incluso llegó a recibir un mensaje de Daniela en el que ambas aclararon las cosas y se desearon lo mejor mutuamente.

Ahora, lo que preocupa es su salud tras el accidente. Aunque no dio precisiones, su decisión de mostrar el episodio en redes sociales deja en claro que quiso mantener a sus seguidores informados y calmar rumores. Resta esperar su evolución en los próximos días para conocer el verdadero alcance del siniestro.