Así luce Emilia Ferrero, la pareja de Julián Álvarez, durante su embarazo

A pocas semanas de anunciar que esperan su primer hijo, Emilia Ferrero volvió a captar la atención en redes. La pareja de Julián Álvarez compartió una foto en la que, sin demasiada producción, dejó ver cómo avanza su embarazo de manera progresiva. Es que publicó una foto en la que se puede ver su pancita de embarazada en estas primeras semana. Al ver las imágenes, despertó una gran ternura y dejó en claro que sus seguidores serán los testigos claves de cómo avanzará el crecimiento de su bebé en su vientre.

La postal apareció en sus historias de Instagram: un instante cotidiano en el living de la casa que comparten en España, con su inseparable perro Tarzán al lado. Vestida con top deportivo y calza corta en tono celeste pastel, la influencer se mostró relajada, aunque el detalle que terminó robándose todas las miradas fue la curva creciente de su vientre.

La noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia se conoció semanas atrás, cuando Emilia y Julián Álvarez publicaron juntos tres fotos que dieron la primicia: una junto a Tarzán, otra mostrando el test positivo y una tercera con la primera ecografía. “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino”, escribieron en tono futbolero, celebrando la alegría con un “¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo”.

Unos días después llegó la revelación del sexo del bebé, y el anuncio no pudo ser más futbolero. Con camisetas celestes y rosadas entre familiares y amigos, el campeón del mundo pateó un penal en una cancha improvisada. Al convertir, una nube de humo celeste cubrió el arco: esperan un varón. “Un arañita”, resumieron en redes, en referencia al apodo del jugador.

Aunque el presente de la pareja transcurre en Europa, la filmación se hizo en Calchín, el pueblo cordobés donde nació Julián Álvarez. Allí, rodeados de abuelos, tíos y primos, celebraron la noticia con una intimidad que mezcla la vida pública con el calor de la familia.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez se conocieron en la adolescencia y mantienen una relación estable desde 2017. Hoy, esa historia suma un capítulo que los tiene más unidos que nunca, con la cuenta regresiva puesta en la llegada de su primer hijo.