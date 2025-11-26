Independiente se quedó con el duelo neuquino en el cierre de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, el elenco de Marcelo Remolina se impuso 55-45 ante Biguá, y terminó un escalón por encima en el ordenamiento final. Ahora se viene la post temporada, donde ambos elencos ocuparán dos cuadrangulares distintos

En un cotejo cambiante, con momentos para ambos lados, las rojas supieron cerrar mejor el partido y quedarse con un merecido triunfo, que las dejó en el 7mo lugar de la Conferencia Sur. La primera mitad fue favorable a Independiente, 15-11 y 26-22. Goleo bajo y mucha defensa en un partido aguerrido, que pudo quedar para cualquiera de los dos.

En el tercero, se vio lo mejor del verde, que levantó el resultado y se puso arriba, cerrando en 41-38. Las rojas presionaron alto, le dio resultado, y con una Laila Raviolo determinante, dio vuelta el resultado y terminó mejor, cerrando una victoria de carácter, sin desesperarse cuando estuvo abajo en el marcador. Raviolo fue la goleadora local con 11 puntos, mientras que en Biguá se destacó Maitena Merino con 18.

La competencia ahora juega su segunda etapa, donde los 8 equipos clasificados se dividen en dos grupos. Con sede El Talar, jugarán las locales, Berazategui, Rocamora y Biguá. Por su parte Independiente irá ante las locales Obras, Ferro, Unión Florida. Ambos cuadrangulares se disputan el 6, 7 y 8 de diciembre.