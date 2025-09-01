Quién acompañó a Mica Tinelli en su primer cumpleaños alejada del Licha López: las fotos

Mica Tinelli vivió un cumpleaños distinto. El pasado 26 de agosto celebró sus 37 años y lo hizo en un contexto muy distinto a lo que estaba acostumbrada, ya que fue el primero que pasó en solitario, tras la reciente separación de Lisandro “Licha” López. Aunque el ánimo no era el mismo de otros años, se dejó llevar por sus afectos más cercanos y organizó una cena íntima.

La velada se llevó a cabo en su casa, donde no faltaron los detalles que siempre la caracterizan. Preparó la mesa principal con flores naturales y velas blancas, mientras que la comida y la bebida acompañaron cada brindis. El cierre llegó con una gran torta rosa en forma de corazón, que se transformó en el símbolo de la celebración.

Entre los invitados estuvieron, como no podía ser de otra manera, los miembros de su familia. Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en llegar junto a sus hijos, y con ellos comenzaron los festejos. Más tarde se sumaron sus amigas más cercanas, quienes la acompañaron para convertir esa noche en un refugio emocional frente a los cambios recientes.

El festejo se dio pocas semanas después de que se confirmara el final de su historia de amor con el futbolista. Durante seis años compartieron una relación marcada por viajes, proyectos y convivencia, pero en agosto trascendió que el vínculo había llegado a su fin. Para Mica Tinelli, el cumpleaños fue también la oportunidad de marcar un nuevo comienzo.

En cuanto a los motivos de la ruptura, las versiones fueron diversas. Pepe Ochoa señaló que fue el propio jugador quien decidió dar un paso al costado porque se habría desenamorado. Sin embargo, la empresaria prefirió aclarar la situación en diálogo con Paula Varela y allí reconoció que hubo otros factores que pesaron más que los rumores.

“En algún momento se vuelve imposible, más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro. Veníamos de una crisis y todo se complicó”, explicó con sinceridad. De esta forma, Mica confirmó que la distancia y las obligaciones profesionales terminaron inclinando la balanza en contra de la pareja, que ya atravesaba una etapa frágil.

Hoy, el presente la encuentra rodeada de familia y amigos, enfocada en recomponerse tras la separación y en seguir adelante con sus proyectos. El festejo de sus 37 años se convirtió así en un punto de inflexión: no fue solo una celebración, sino también una muestra de que, con apoyo y compañía, Mica Tinelli empieza a escribir un nuevo capítulo en su vida.