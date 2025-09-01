Cuáles son los problemas de salud que padece Juana Repetto luego de confirmar su embarazo

Juana Repetto volvió a convertirse en noticia al anunciar que está esperando a su tercer hijo. La confirmación generó un gran revuelo porque llegó apenas cuatro meses después de haber oficializado su separación de Sebastián Graviotto, con quien se casó en 2023. Sin embargo, la alegría del anuncio vino acompañada de una confesión sobre algunos problemas de salud que la tienen a maltraer. Como suele ser habitual, se lo comentó a su comunidad y reveló de qué se trata.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto eligió sus redes sociales para contar cómo atraviesa estos días. Allí no solo compartió la felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia, sino que también reveló que en paralelo enfrentaba un cuadro gripal que la dejó sin energía. Sus seguidores, rápidamente, expresaron preocupación por su estado.

El anuncio del embarazo estuvo cargado de humor. Con un video en el que comparó cómo viven las separaciones otras mujeres y cómo la vive ella, Juana Repetto ironizó sobre su propia situación: embarazada tras una ruptura reciente. Tiene 37 años y será madre nuevamente, aunque dejó en claro que esto no implica un regreso a la vida en pareja con Graviotto.

De hecho, fue el propio Sebastián quien aclaró la situación en Intrusos (América). “Como pareja estamos alejados, pero siempre con amor, trabajando como equipo”, explicó, al detallar que la concepción se dio tras un encuentro posterior a la separación. Con estas palabras, despejó cualquier rumor de reconciliación y enfatizó que lo prioritario es la familia.

En cuanto a su salud, Juana contó que el malestar llegó justo después del anuncio. “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe”, relató en sus historias. Luego agregó: “Con 37 y medio yo estoy como deshecha”. Por lo que aseguró que esas primeras lineas de fiebre la tuvieron mal toda la noche.

Asimismo, la actriz vinculó el cuadro físico con el impacto emocional del anuncio. “Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque”, reflexionó. Además, reconoció que el embarazo fue “estadísticamente poco probable”, lo que aumentó todavía más la sorpresa de recibir esta nueva etapa en su vida.

Ahora, en plena recuperación de lo que describió como una fuerte gripe, Juana Repetto se muestra más tranquila y enfocada en este nuevo comienzo. Aunque todavía no reveló detalles sobre el sexo del bebé ni otros aspectos.