Cómo será el nuevo programa de Marcelo Tinelli y quiénes lo acompañarán

Cada regreso de Marcelo Tinelli a los medios despierta expectativa, pero esta vez el camino elegido se aleja de lo tradicional. Luego de que Bailando no tuviera el éxito de otros años, el conductor decidió probar suerte en un terreno nuevo para él: el streaming. El cambio representa un intento por adaptarse a los consumos actuales y demostrar que puede acoplarse a los nuevos medios de comunicación..

La noticia se conoció en LAM cuando Pepe Ochoa confirmó que “Marcelo Tinelli desembarca en un streaming en Carnaval”. Se trata de un canal de YouTube que tiene entre sus filas grandes figuras de la televisión como Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman. La apuesta muestra un giro de estrategia: dejar atrás la televisión abierta y sumarse a un espacio donde la competencia es menos feroz que en TV y que también tiene gran alcance.

El nuevo ciclo tendrá como ejes la actualidad y el entretenimiento, con la impronta de humor y estilo personal que lo hicieron popular durante décadas. Según trascendió, estará acompañado por dos figuras, un hombre y una mujer, uno de ellos humorista, aunque los nombres aún permanecen bajo reserva. La idea es recrear parte de su sello, pero en un lenguaje acorde al streaming.

Este paso no resulta aislado, ya que en enero de 2025, Marcelo Tinelli lanzó Los Tinelli en Prime Video, un reality que mostraba la intimidad de su familia en Uruguay. El proyecto generó repercusión, aunque no alcanzó el impacto de sus grandes clásicos televisivos. Esa experiencia parece haber sido una prueba de fuego y lo animó a buscar formatos más flexibles y con menos costos de producción.

Ante esta situación, la periodista Laura Ubfal sumó detalles sobre las negociaciones. Según contó, al principio el conductor dudaba de aceptar la propuesta. “Estaba negociando, no estaba muy convencido”, relató. Finalmente, optó por dar el sí y apostar a una propuesta que lo acerque a una audiencia distinta, sin perder el contacto con sus seguidores históricos.

En las últimas horas, fue el propio Marcelo Tinelli quien habló sobre la posibilidad de volver a la televisión tradicional. “Este año creo que no. Solo estaré en plataformas y streaming. Extraño la tele”, reconoció. Y, con cierta nostalgia, dejó entrever un deseo: “¡Qué ganas tengo! Ojalá pronto volvamos con Videomatch o algo similar”. Una frase que reavivó recuerdos entre sus fanáticos.

En lo que respecta a las posibles personas que podrían acompañarlo aparecen entre las opciones el nombre de Sabrina Rojas, conductora de Pasó en América y también Iván Ramírez, quien se desempeña como humorista e imitador.