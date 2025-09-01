La polémica reacción de Máxima Zorreguieta cuando le preguntaron por Franco Colapinto

La presencia de Máxima Zorreguieta en el circuito de Zandvoort acaparó la atención antes de que los autos de Fórmula 1 comenzaran a girar. La reina de los Países Bajos participó de distintas entrevistas, mostrándose muy amable, y dejó una serie de frases que no pasaron inadvertidas. Es que cuando le consultaron por Franco Colapinto, el piloto argentino que se destacó con Alpine, tuvo respuesta que hicieron ruido y provocaron que desde su tierra natal se la mire de costado.

El primero en preguntar fue el periodista Juan Fossaroli, desde la calle de boxes para ESPN, intentó apelar a las raíces de la reina consorte. “Hay un representante de Argentina, y tu corazoncito también está ahí”, comentó en alusión a Franco Colapinto, que genera orgullo entre los fanáticos. Sin embargo, la respuesta de Máxima sorprendió a muchos, ya que se mostró bastante incómoda y sólo atinó a decir: “Bueno, pero todavía no lo conocí”.

La incomodidad de la situación quedó disimulada por la sonrisa y el protocolo que siempre la caracterizan, aunque en Argentina este comentario no gustó demasiado. Sin embargo, con elegancia, la reina buscó llevar la conversación a otro terreno. “Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Sobre todo a apoyar a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores”, señaló, en alusión a que está enfocada en los Países Bajos.

Máxima Zorreguieta también se tomó unos minutos para destacar la complejidad de la categoría. “Es un deporte fantástico, en el que no es solamente el corredor, también son los equipos, con la tecnología que tienen... Recién me estaban explicando cómo cambiaron un auto de un año al otro. Es muy interesante y divertido para todos”, expresó durante la entrevista en el paddock.

En diálogo con DAZN, reforzó la idea de que la Fórmula 1 en Holanda es un evento único. “Creo que es una de las últimas veces que vamos a tener a la Fórmula 1 en Holanda, pero se vive un ambiente y un espíritu maravilloso. Aquí a la gente le encanta vestirse de naranja y por supuesto que nuestro apoyo es para Max (Verstappen)”, aseguró con entusiasmo.

Pero no quedó ahí, ya que otro cronista la volvió a llevar al mismo terreno para conectarla con sus raíces. “Entendemos que quiera que gane Max, pero ¿un poquito tira el corazón para Franco (Colapinto)?”, le preguntaron. Lejos de dar un guiño a sus compatriotas, Máxima Zorreguieta demostró que esas raíces ya fueron arrancadas: “Soy la reina de Holanda, pero les deseo lo mejor a todos los competidores. Que sea siempre seguro y sin accidentes”.

La reacción dejó un sabor agridulce entre los fanáticos argentinos, que esperaban un gesto más cercano hacia Franco Colapinto, un simple mimo que habría alcanzado para dejarla bien parada. Sin embargo, la reina prefirió resguardar su rol institucional y no mostrarse parcial, como sí lo hizo con Max Verstappen. De este modo, Máxima Zorreguieta volvió a dejar en claro que, pese a ser argentina, su lealtad está atada al país que la convirtió en reina.