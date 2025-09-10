“Nunca nadie me vio así”: Por qué Guido Kaczka lloró desconsolado en su programa

La última emisión de Buenas Noches Familia en El Trece dejó un momento televisivo cargado de sensibilidad. Guido Kaczka, quien suele mantenerse firme frente a los relatos de los participantes, no pudo contener las lágrimas al escuchar la dura experiencia de un joven que atravesó la muerte de sus padres en plena pandemia.

El participante relató que, tras perder a su mamá y a su papá con apenas un día de diferencia, su vida se transformó por completo. La situación se agravó cuando un amigo de la infancia lo traicionó apropiándose de la herencia que le correspondía. Frente a esa adversidad, el muchacho comenzó a cantar en los trenes para sobrevivir y ayudar en su casa.

“Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo murieron de Covid. Fue en plena pandemia y antes de las vacunas”, expresó conmoviendo a todos los presentes. Con voz quebrada, recordó además que no pudo despedirse, ya que sus padres habían sido internados en salas separadas.

El joven recordó, entre lágrimas, una promesa que le hizo a su padre antes de su partida: conseguir un trabajo y sostener a la familia. “Le dije a mi viejo ‘pase lo que pase, yo voy a poder mantenerlos’. Pero nadie está preparado para perder a los padres”, confesó.

Ante esas palabras, Guido Kaczka se mostró profundamente tocado. “Son historias increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima de estas cuestiones, pero me sentí ahí, en tu lugar. Me sentí vos”, reconoció, dejando ver una vulnerabilidad que rara vez muestra en cámara.

El conductor también resaltó el vínculo especial entre el joven y su papá, subrayando lo conmovedor de aquella promesa cumplida. “¿Cantás en el tren? Me mató que le hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo. Seguro te escuchó”, comentó, visiblemente emocionado.

La escena impactó a todo el equipo del ciclo. Guido Kaczka mismo lo admitió frente a la audiencia: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”, dijo, con lágrimas en los ojos.

Finalmente, el presentador compartió una reflexión sobre el efecto de estos testimonios en su vida. “Mi mamá me dijo hace poco ‘no sé cómo aguantás las historias’. Y uno aguanta, hasta que ya no aguanta”, concluyó, dejando en claro que aquel relato lo había atravesado como pocos.

