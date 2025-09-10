Yanina Latorre filtró por qué todos odian a Sofi Martínez en Telefe: “En los pasillos…”

El detrás de escena de la televisión suele ser un terreno fértil para rumores, comentarios y diferencias que rara vez se muestran en cámara. En este caso, la figura señalada es Sofi Martínez, quien, pese a su creciente popularidad, enfrenta críticas en el ámbito laboral. Yanina Latorre fue quien se animó a ventilar lo que muchos dicen en voz baja dentro de Telefe.

Según relató la panelista, varios trabajadores del canal manifestaron cierto malestar con la actitud de Sofi Martínez, a quien consideran poco cercana en el trato diario. “No saluda, no se muestra accesible y parece creerse especial”, comentó Yanina Latorre, en alusión al mote de “ser de luz” que Messi alguna vez le dedicó, aunque remarcó que esa comparación resulta injusta con el astro.

Sin embargo, las observaciones no se limitan a cuestiones de carácter. En lo estrictamente profesional, algunos le señalan reiteraciones en sus intervenciones, como cuando realizó la misma pregunta que otro colega. Aun así, hay voces que rescatan su desempeño: destacan su juventud, su frescura y, sobre todo, su capacidad para narrar, algo que no todos reconocen de inmediato.

En esa línea, Yanina Latorre hizo un paralelismo con otra referente del periodismo deportivo: Morena Beltrán. Contó que su marido, Diego Latorre, valora la profundidad de sus análisis futbolísticos, mientras que al ser consultado por Sofi Martínez optó por no responder. Para la panelista, ese silencio refleja la disparidad de opiniones que despierta la periodista en su entorno.

El malestar también se trasladaría a la dinámica cotidiana en el canal. Según detalló, a Sofi Martínez no le facilitan preguntas para realizar durante las transmisiones, algo que sí sucede con otros colegas. Esa diferencia marcaría un contraste fuerte que repercute en la convivencia y genera incomodidad entre los equipos.

En la cancha, la tensión también es evidente. Para algunos, la periodista no logra despegarse de preguntas ya planteadas, lo que refuerza la idea de falta de iniciativa. Sin embargo, Yanina Latorre matizó al remarcar que esas críticas muchas veces no toman en cuenta el contexto de trabajo en vivo.

Uno de los episodios más comentados fue cuando Messi, con sinceridad, le reprochó que su consulta no aportaba y hacía perder tiempo. Esa situación fue interpretada como un llamado de atención respecto a la necesidad de estar siempre a la altura de las circunstancias.

Entre elogios y cuestionamientos, lo cierto es que Sofi Martínez se encuentra bajo la lupa en Telefe. La pantalla la muestra como una figura en ascenso, pero en los pasillos los comentarios son mucho más duros. Y en ese terreno, tan decisivo como el aire, se juega buena parte de su futuro profesional.