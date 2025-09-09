El gesto de Franco Colapinto a Zaira Nara que desató rumores de romance

Franco Colapinto no solo despierta pasiones en las pistas de Fórmula 1. En las últimas horas, el joven piloto argentino volvió a estar en boca de todos, pero no por su desempeño en Alpine, sino por un movimiento en sus redes sociales que lo vinculó directamente con Zaira Nara y la posibilidad de iniciar un romance.

El detalle salió a la luz gracias a Juariu, especialista en detectar interacciones que luego se convierten en noticia. Fue ella quien reparó en un gesto aparentemente simple pero que abrió un mar de especulaciones: “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, escribió la panelista al mostrar la captura.

La escena en cuestión corresponde a un video difundido por la revista Para Ti, donde Zaira Nara aparece sonriente, moviéndose al ritmo de la música y disfrutando de su fiesta de cumpleaños. Allí, entre cientos de reacciones, apareció el corazón virtual de Franco Colapinto. Ese like alcanzó para que los seguidores empezaran a preguntarse si detrás había algo más que admiración.

El comentario no tardó en multiplicarse en redes sociales y, como era de esperar, se recordó el historial sentimental reciente del piloto. No hace mucho, Franco Colapinto fue vinculado a la China Suárez durante su estadía en Madrid. Ese antecedente, inevitablemente, reavivó las comparaciones con la familia Nara y alimentó teorías sobre nuevos cruces en la trama del llamado “Wandagate”.

Con Zaira Nara soltera y el piloto enfocado en su proyección internacional, la posibilidad de un acercamiento no parece tan descabellada para los fans. De hecho, la propia Juariu remató con ironía: “Colapinto busca. Zaira soltera”, dejando picando la duda sobre si lo digital puede convertirse en algo más.

Hasta ahora, no existen pruebas de que se hayan visto en persona ni declaraciones que confirmen un romance. Sin embargo, el cruce virtual bastó para instalar el tema en la agenda del espectáculo. Como recordó la panelista, “antes estuvo con la China, ¿recuerdan el tatuaje? Es un agujero negro el Wanda-Gate, los personajes que entraron ya no pueden salir”, en referencia a la compleja red de vínculos que sigue generando titulares.

En definitiva, lo que empezó con un simple like terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de rumores. Habrá que ver si se trata de una coincidencia o del primer indicio de un romance inesperado entre la modelo y la promesa argentina de la Fórmula 1.