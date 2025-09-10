¿Le molestó? Qué hizo Wanda Nara cuando vio que Mauro Icardi se borró sus tatuajes

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece lejos de encontrar un punto final. Aunque ambos transitan caminos diferentes y se muestran en proyectos separados, cada movimiento que realizan sigue estando bajo la lupa y genera un sinfín de interpretaciones entre sus seguidores.

En este escenario, fue Mauro Icardi quien encendió la polémica al mostrar en sus redes sociales que decidió eliminar uno de los tatuajes más emblemáticos de su relación: el rostro de Wanda Nara que llevaba en su brazo desde hace más de diez años. En lugar de esa marca, ahora luce un imponente diseño de un lobo rodeado de árboles.

La obra estuvo a cargo de su amigo y tatuador Artur Holykoi, quien compartió con orgullo el resultado final en su cuenta personal. El cambio no pasó desapercibido, ya que ese tatuaje había sido símbolo de su historia con la mediática y representaba una muestra pública de amor en los años en los que la relación estaba en su mejor momento.

Horas más tarde, la empresaria reaccionó desde sus redes sociales. Aunque no mencionó directamente a su exmarido, compartió fragmentos de su próximo videoclip “Tóxica”, donde aparecen referencias que muchos interpretaron como dardos hacia el delantero. Entre ellas, se destacó la aparición de un lujoso Lamborghini rosado, el mismo vehículo que utilizó durante su divorcio en Milán.

La estrategia no se quedó solo en lo artístico. Wanda Nara también publicó un video entrenando junto a un corazón blanco, lo que llamó la atención de sus seguidores. En el pasado, ella había mencionado que Martín Migueles era su entrenador, y justamente con él se la ha vinculado sentimentalmente en las últimas semanas.

Migueles, socio de Elías Piccirillo, ha sido visto en reiteradas ocasiones junto a la modelo, incluso en actividades familiares y en la cancha de River durante un partido de la Selección Argentina. La cercanía entre ambos alimenta los rumores de un posible nuevo romance, algo que Wanda nunca confirmó ni desmintió.

Sumado a todo esto, la empresaria subió una historia con una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa al gesto de Mauro Icardi: “me gusta lo intenso, lo que se nota, lo que se hace sentir, lo que jamás te hace dudar”. Un mensaje que parece hablar de lo que busca en una nueva relación, en contraste con lo que dejó atrás.

Así, el ida y vuelta entre ambos vuelve a quedar expuesto públicamente. Mientras Mauro Icardi transforma la tinta de su piel, Wanda Nara elige la música y las frases sugestivas como herramientas de respuesta, dejando en claro que cada paso de esta separación se vive como un capítulo abierto ante la mirada de todos.