Cuáles son los tatuajes de Wanda Nara que Mauro Icardi se borró

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi no solo tuvo repercusiones en los medios y en la Justicia, sino también en la piel del futbolista. En las últimas horas, un detalle llamó poderosamente la atención: Icardi decidió eliminar de su cuerpo los tatuajes que en su momento le había dedicado a la empresaria. La noticia estalló cuando la China Suárez compartió una foto junto a él en la que ya no se ven las marcas alusivas a su exesposa.

El vínculo entre ambos sigue siendo tema de debate, sobre todo desde el escándalo del Wanda Gate en 2021. En ese entonces, el affaire del delantero con la actriz puso en jaque a la pareja y derivó en una crisis que nunca volvió a recomponerse del todo. Ahora, la imagen sin los tatuajes no hizo más que confirmar que Mauro Icardi busca dejar atrás cualquier rastro de aquella etapa de su vida.

Paralelamente, la disputa legal entre Wanda Nara e Icardi continúa sumando capítulos. Según reveló Pampito en Puro Show, la primera división de bienes alcanzó la impactante cifra de 60 millones de euros. Esa suma incluyó propiedades y activos que el futbolista habría distribuido estratégicamente, manteniendo parte del dinero fuera del alcance de las negociaciones directas.

Desde el entorno de Wanda Nara sostienen que la empresaria se enfocó principalmente en asegurar la estabilidad de sus hijos, mientras que el jugador intentó resguardar sus ingresos líquidos en el extranjero. “Le dejó propiedades porque lo que es plata líquida el jugador lo deja en otros lugares a nombre de otros”, explicó la influencer Pochi de Gossipeame en el mismo programa.

En cuanto a la disputa por la custodia, la periodista Angie Balbiani detalló que el único motivo por el cual la Justicia podría frenar el pedido de restitución de las menores a Turquía, solicitado por Icardi, sería si se comprobara algún tipo de violencia de género. Esa condición es clave en el expediente internacional.

El juez Agopián, que lleva adelante la causa en Argentina, ya respondió a las autoridades turcas e italianas sobre el estado del proceso. Confirmó que existe un régimen de comunicación entre el delantero y sus hijas, aunque en la práctica no estaría funcionando de manera efectiva.

Según Angie Balbiani, las menores habrían bloqueado a su padre en redes sociales y en WhatsApp, lo que complica aún más el contacto. Una situación que refleja el alto nivel de tensión familiar que atraviesan.

Con la presión diplomática de dos países y la intervención de la Cancillería argentina, el caso todavía promete nuevos capítulos. Mientras tanto, la decisión de Mauro Icardi de borrar sus tatuajes dedicados a Wanda Nara parece simbolizar un cierre personal en medio de un conflicto que todavía sigue abierto en los tribunales.