Escándalo: vinculan a Evangelina Anderson con un futbolista casado de la Selección

El nombre de Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la tormenta mediática. Esta vez no por sus posteos desde Cancún ni por su reciente desembarco en la televisión, sino por un rumor explosivo que soltó Yanina Latorre y que ya se instaló como el escándalo de la semana que la modelo estaría vinculada sentimentalmente con un jugador de la Selección Argentina que, además, está casado.

El comentario se disparó en LAM y Yanina no dudó en alimentar el misterio. “Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja”, lanzó sin filtro. Su frase alcanzó para que las redes empezaran a señalar nombres y a especular sobre quién sería el hombre en cuestión.

La angelita agregó más leña al fuego con detalles sobre cómo habrían sido los encuentros: “A los dos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo. El romance estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no”, explicó, para después deslizar que ese vínculo ya tendría competencia, porque el futbolista habría puesto sus ojos en otra mujer.

Mientras el tema crecía, Evangelina Anderson eligió no quedarse callada y habló con PrimiciasYa. Su respuesta fue tajante: “¡Dios mío, qué mal está la gente! ¡Justo yo! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”, sostuvo con fastidio, aclarando que ni siquiera está en Argentina y que los rumores la sorprendieron en pleno viaje.

El supuesto protagonista masculino de esta historia sería nada menos que Leandro Paredes, quien en marzo de 2025 fue padre por tercera vez junto a su esposa, Camila Galante. Padres también de Victoria y Giovanni, ambos mostraron públicamente la felicidad por la llegada de Lautaro, lo que hace aún más polémico el señalamiento que lo involucra.

Por ahora, no hay fotos ni pruebas que respalden el rumor y Evangelina Anderson lo desmintió de manera contundente. Sin embargo, el solo hecho de que el nombre de un campeón del mundo aparezca en este entramado basta para que el tema siga sumando capítulos. Lo cierto es que, entre las versiones de Yanina Latorre y la defensa de Anderson, la historia promete seguir alimentando el runrún mediático con Leandro Paredes como protagonista de este escándalo.