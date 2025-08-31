Quién es Guillermo Freire, el padre del bebé que espera Emilia Attias

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo: Emilia Attias estaría nuevamente embarazada. El encargado de revelar la primicia fue Luis Ventura en A la Tarde (América TV), quien aseguró que la actriz atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal. Ante esta situación, se puso el foco en Guillermo Freire, quien sería el padre de su hijo. Fue así como se supo a qué se dedica y cómo nació su vínculo.

“Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de la mano el momento para notificar que Gina va a tener un hermanito”, expresó Ventura, en alusión a la hija que la ex Casi Ángeles tuvo con su expareja, el Turco Naim.

En lo que respecta al supuesto padre del bebé, se supo que sería Guillermo Freire, para el mundo del espectáculo, su nombre no es demasiado conocido. Sin embargo, se supo que se trata de un empresario prestigioso vinculado al mundo de las startups que divide su tiempo entre Buenos Aires y San Pablo por compromisos laborales.

Vale recordar que esta historia de amor es bastante reciente y que avanza a paso firme, sobre todo si los protagonistas confirman la versión de Luis Ventura. Es que la relación entre ambos salió a la luz a fines del año pasado, cuando fueron fotografiados juntos en una fiesta donde se mostraron muy cariñosos.

Aquella vez, al ser consultada sobre su nuevo romance, la actriz prefirió la cautela y evitó dar demasiados detalles. “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, comentó Emilia, en lo que fue la primera confirmación indirecta de la pareja. Desde entonces, se los ha visto compartiendo distintos momentos que confirmaron la solidez del vínculo.

El presente de Emilia Attias contrasta con las turbulencias que vivió tiempo atrás junto al Turco Naim. En una entrevista, la modelo había expresado: “Lo quiero muchísimo. Pretendo que esté muy bien él también. Tenemos una relación de diálogo porque tenemos una hijita en común que amamos. Estamos teniendo un momento desafiante por la distancia, pero seguramente se vaya a acomodar pronto”.

Hoy, la realidad de Emilia Attias parece estar en otra sintonía, atravesando una etapa más luminosa en lo personal. Entre proyectos laborales y la posibilidad de ampliar la familia, la actriz vive un capítulo completamente distinto al que protagonizó meses atrás. De confirmarse la noticia, se abriría un nuevo comienzo marcado por la esperanza y la llegada de un bebé.