Celeste Cid recibió duras críticas por un supuesto retoque estético en su cara: las fotos

En lugar de quedar en boca de todos por el estreno de su próxima película, Celeste Cid terminó siendo tendencia por un motivo muy distinto: su cara. Una simple entrevista en la radio alcanzó para que las redes sociales se llenaran de críticas y especulaciones sobre un supuesto retoque estético que, según los usuarios, cambió por completo su apariencia y no le beneficia para nada.

En las últimas horas, se viralizó un fragmento de la visita de Celeste Cid a Vuelta y Media, el ciclo radial de Sebastián Wainraich. Aunque la actriz había ido a hablar de Papá x 2, la película que protagoniza junto a Benjamín Vicuña, el eje de la conversación quedó opacado por los comentarios en redes sobre cómo lucía su rostro en cámara.

Ante esto, en Twitter estallaron los mensajes para reclamar por haberse retocado, aún sin saber si es real. Algunos, en tono irónico, apuntaron directamente contra el supuesto cirujano: “Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?”, escribió un usuario. Otros fueron más categóricos: “Si a vos esta mujer viene y te pide que le hagas algo en la cara, por ética profesional le decís que no”. Incluso hubo quienes lamentaron el cambio con humor ácido: “Celeste Cid se tocó la cara. Acaban de morir 10 mil haditas”.

La intensidad de las reacciones sorprendió porque, más allá de los rumores, la actriz siempre había mantenido un bajo perfil respecto a estas cuestiones. Ya en 2017, cuando circularon versiones similares, ella había desmentido haber pasado por una cirugía estética y prefirió enfocarse en hablar de su trabajo y su vida personal con la mayor discreción posible.

Lo cierto es que a lo largo de su carrera, Celeste Cid se caracterizó por transformar su imagen según el proyecto artístico que enfrentara. Dueña de una versatilidad que la llevó de papeles juveniles a interpretaciones más maduras, también marcó tendencia con sus looks y cambios de estilo. Sin embargo, el video más reciente instaló la sospecha de un nuevo retoque que, al menos por ahora, ella eligió no confirmar ni desmentir.

Mientras tanto, en el plano laboral, la actriz se prepara para el estreno de Papá x 2, que llegará a los cines el próximo 18 de septiembre. En paralelo, comparte en redes momentos de su vida privada junto a sus hijos y su pareja, el actor y director Santiago Korovsky, con quien también se mostró entusiasmada en la entrevista radial.

De este modo, entre su presente artístico y las polémicas en las redes, Celeste Cid vuelve a ocupar la conversación pública. Aunque su intención era hablar de cine y de amor, el debate en redes dejó en claro que, en su caso, la atención nunca se limita únicamente a la pantalla y que su belleza sigue siendo el foco de atención.