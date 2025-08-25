Celeste Cid preparó una comida para conocer a sus suegros y casi incendia la casa: el video

Celeste Cid y Santiago Korovsky se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo. La actriz y el director atraviesan un presente amoroso lleno de viajes, proyectos y momentos compartidos que no dudan en mostrar en redes sociales. Con el paso de los meses, su relación se fue consolidando y ahora llegó el turno de un paso muy importante: el esperado almuerzo con los padres de él.

Lo que en principio iba a ser un encuentro tranquilo terminó transformándose en una situación digna de una comedia de enredos. Celeste Cid decidió sorprender a sus suegros con una receta aprendida en una clase de cocina, pero lo que no esperaba era que ese gesto terminara en un pequeño incendio en la cocina de su casa.

El episodio fue registrado nada menos que por André, el hijo mayor de Celeste Cid, quien no dudó en sacar su celular y grabar lo que estaba ocurriendo. Entre risas y comentarios, el joven documentó cómo el almuerzo de domingo se convirtió en un verdadero caos doméstico.

En el video se observa a la actriz intentando controlar las llamas que aparecieron en la sartén, mientras los padres de Santiago Korovsky corren a ayudarla y el propio actor busca rápidamente un repasador para sofocar el fuego. La escena, que parece salida de una sitcom, provocó las carcajadas de los hijos de Cid, quienes no podían creer lo que veían.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió André al compartir el clip en su cuenta de Instagram. Para rematar la publicación, agregó el hashtag “puede fallar”, dejando en claro que lo que debía ser un almuerzo perfecto terminó siendo una experiencia inolvidable.

Por suerte, el accidente no pasó a mayores y todo quedó en una divertida anécdota familiar. Minutos más tarde, la propia Celeste Cid replicó la grabación en sus redes sociales, mostrando con humor lo que había ocurrido y dejando ver que prefiere reírse de sí misma antes que dramatizar.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que en el posteo aparecían etiquetados tanto Santiago Korovsky como sus padres, Gustavo y Liliana, quienes lejos de enojarse participaron activamente en el rescate culinario.

Con este episodio, Celeste Cid volvió a mostrar su costado más natural y espontáneo en Instagram, donde sus más de 2,7 millones de seguidores celebraron su frescura y su capacidad de transformar un accidente doméstico en un recuerdo divertido. Una vez más, la actriz dejó en claro que lo suyo no es solo la actuación, sino también el humor cotidiano.