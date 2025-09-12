Adrián Suar reveló cómo será la vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece: “No sería con…”

El posible regreso de Marcelo Tinelli a El Trece viene generando expectativa desde algunos días, pero hasta ahora no había voces oficiales que aclararan en qué punto están las negociaciones. Quien decidió ponerle palabras al tema fue, ni más ni menos, que Adrián Suar, que habló sin vueltas sobre las charlas que mantuvo con el conductor y dejó en claro cómo imagina ese retorno.

“Tuve dos charlas con Marcelo Tinelli, pero por ahora no hay nada formal. Siempre charlo con él, no seguido, pero siempre tengo una relación buena. Hemos charlado y me gustaría tenerlo en el canal, claro que sí”, aseguró Adrián Suar en diálogo con Puro Show, confirmando que las conversaciones existen y que son muchas las chances de que se concrete la vuelta al canal.

Sin embargo, a la hora de hablar sobre el contenido que le ofrecerá, fue tajante al rechazar insitir con formatos olvidados como ShowMatch y su emblemático Bailando. “Si se puede, da y podemos congeniar lo que cada uno quiere, seguramente nos encontraremos, y si no, está todo bien igual. Si vuelve no sería con El Bailando, no porque no me guste ni crea que es un formato muerto, pero El Bailando no va a volver ahora”, aclaró.

Al mismo tiempo, reconoció que Marcelo Tinelli “hace bien en estar interesado en Canal Trece” y sostuvo que, tarde o temprano, su regreso se va a dar: “Estamos hablando, ojalá se dé, y si no, en algún momento se va a dar. Creo que en algún momento va a volver a la pantalla de El Trece”.

Lejos de limitarse a hablar del conductor, Adrián Suar también aprovechó para referirse a un proyecto que lo tiene muy entusiasmado en el plano teatral: su debut como director de la obra Las Hijas, con Julieta Díaz, Pilar Gamboa y Soledad Villamil en el elenco. “Es un estreno muy importante para mi carrera. Los nervios son suficientes, por la responsabilidad de estar en este teatro con estas actrices increíbles, con un material que me gusta mucho, una sala llena y esperando que salga bien”, expresó.

De este modo, entre su apuesta teatral y la expectativa por volver a conquistar a Marcelo Tinelli, Adrián Suar volvió a ocupar el centro de la agenda cultural y televisiva. Y aunque todavía no haya firma, sus declaraciones confirman que el regreso del histórico conductor a El Trece está más cerca que nunca, aunque esta vez sin El Bailando en la grilla.