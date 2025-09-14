Las fotos de las vacaciones de Griselda Siciliani en Brasil

Después de varios meses de rodaje y agenda cargada, Griselda Siciliani decidió ponerle un freno al ritmo laboral y regalarse una pausa junto a Luciano Castro. El destino elegido fue Brasil, más precisamente las playas del sur de Florianópolis, un sitio que la actriz encontró perfecto para desconectarse y reencontrarse con la calma.

En sus redes sociales, la protagonista de Educando a Nina compartió un carrete de imágenes que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores. “Después de 6 meses de rodaje intenso… Mi amiga Pilar Gamboa me dijo: ‘Ahora unos días para vaciarte antes de lo que viene’”, escribió al pie de una de las publicaciones, dejando en claro que la idea del descanso no fue improvisada, sino un consejo de alguien cercano.

Las primeras fotos reflejaban un clima hogareño y sereno, con Griselda Siciliani envuelta en una manta, disfrutando de un libro de Moria Casán y de la luz natural que entraba por la ventana. Pero muy pronto, el escenario cambió: la actriz viajó con Luciano Castro rumbo a Praia de Fora, donde el mar, la arena y la vegetación pasaron a ser protagonistas.

La pareja compartió momentos sencillos pero significativos. En una postal se veían dos pares de sandalias sobre la arena húmeda, símbolo de caminatas compartidas frente al océano. En otra, una mesa con vasos coloridos frente a la playa resumía la esencia de un descanso pensado para disfrutar de lo cotidiano.

La actriz también mostró recorridos por senderos rodeados de verde, una foto en un bote pintado y hasta un almuerzo liviano con frutas tropicales que contrastó con un plato de papas fritas, detalle que ella misma destacó con humor como parte de la experiencia playera.

Luciano Castro, siempre bajo perfil en redes, apareció como el gran compañero de esta escapada. Aunque él no posteó nada, quedó claro en las imágenes que fue parte fundamental del viaje, aportando a ese clima de relax y compañía.

El paisaje de Praia de Fora, con embarcaciones artesanales flotando bajo un cielo cambiante, terminó de darle a esta travesía un aire de retiro necesario. Y así, Griselda Siciliani dejó en claro que entre tanto trabajo también se da permiso para respirar, conectar con la naturaleza y disfrutar del presente junto a su pareja.