El 2026 llegó con cambios en áreas claves del Ejecutivo que conduce Claudio Vidal

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal firmó en las últimas horas una serie de decretos mediante los cuales puso en funciones a nuevas autoridades del Ejecutivo, con el objetivo de consolidar equipos de trabajo en áreas estratégicas para el desarrollo productivo, energético y comunicacional de la Provincia.



Entre las decisiones adoptadas, se destaca la designación, mediante decreto del Poder Ejecutivo, de Fernando Rodrigo Baños como presidente de la empresa Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ S.E.), a partir del 1° de enero de 2026. El instrumento legal, que fue refrendado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Horacio Álvarez, deberá contar con el correspondiente acuerdo de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en la Constitución y a la legislación vigente.



En el mismo sentido de fortalecimiento de la gestión, el Gobernador dispuso cambios en el área productiva vinculada al sector pesquero. En este sentido, Sergio Klimenko asumirá la conducción de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, mientras que Raúl David Noriega se incorporará como subsecretario de Coordinación Pesquera, reforzando la estructura técnica y operativa del área.



Asimismo, en el ámbito de la comunicación pública, Marcelo Alejandro Zaccaria fue designado como Gerente de LU 85 TV Canal 9, con rango de subsecretario, dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, dependiente del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación.



Las designaciones forman parte de una etapa de ordenamiento y consolidación del Ejecutivo, orientada a fortalecer el funcionamiento del Estado, garantizar continuidad institucional y avanzar en una agenda de desarrollo con presencia activa del Gobierno en sectores estratégicos para Santa Cruz.



