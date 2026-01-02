¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 02 de Enero, Neuquén, Argentina
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DEBATE

Defensores del Pueblo cuestionaron la eliminación de audiencias públicas en subsidios energéticos

La Asociación expresó su preocupación por la medida del Gobierno nacional. Advirtió que reemplazar audiencias públicas por consultas escritas restringe la participación y debilita la transparencia

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 10:10
Defensores del Pueblo de Río Negro se sumaron al reclamo nacional contra la eliminación de audiencias públicas en subsidios energéticos

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su “profunda preocupación” frente a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el procedimiento de audiencia pública en el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados. Según remarcaron, la medida restringe las posibilidades de participación efectiva y debilita el debate público.

En lugar de la audiencia pública -tradicionalmente prevista para definir precios, subsidios y condiciones de acceso a servicios esenciales- se implementó un mecanismo de consulta escrita, mediante un formulario digital y el envío de aportes a una casilla institucional, vigente hasta el 19 de diciembre de 2025. Para los Defensores, este cambio no garantiza un intercambio real ni la confrontación de posiciones, y reduce la transparencia en decisiones de alto impacto social.

Desde ADPRA se subrayó que la audiencia pública es un mecanismo participativo oral, público y transparente, que permite interacción directa entre autoridades, usuarios, asociaciones de consumidores, provincias, empresas prestadoras y organismos de control. La consulta escrita, en cambio, limita la recepción de opiniones individuales y fragmentadas, sin asegurar control ciudadano en tiempo real.

Asimismo, remarcaron que la diferencia no es meramente formal: en materias sensibles como la política tarifaria y el régimen de subsidios, la calidad del procedimiento participativo adquiere relevancia sustantiva. “Cuanto mayor es el impacto económico y social de una decisión, mayor debe ser el grado de apertura y transparencia”, señalaron.

El documento conjunto recordó que el régimen de audiencia pública se vincula directamente con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que impone a las autoridades garantizar información adecuada y veraz y marcos regulatorios con participación real y eficaz. También citaron compromisos internacionales incorporados con jerarquía constitucional y la normativa sectorial específica que prevé audiencias en energía eléctrica y gas natural.

Finalmente, los Defensores del Pueblo exhortaron al Gobierno nacional a restablecer el procedimiento de audiencia pública previa, garantizando una instancia participativa real, abierta y transparente. “Persistir en la sustitución por mecanismos formales de consulta escrita no sólo debilita la legitimidad del proceso decisorio, sino que expone al Estado a cuestionamientos institucionales y jurídicos evitables”, concluyeron.

