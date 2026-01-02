Un adolescente de 17 años permanece desaparecido desde la tarde de este jueves luego de ingresar al río Limay, en la zona de La Herradura, un sector no habilitado como balneario. Desde primeras horas de este viernes personal especializado retomó el operativo de búsqueda.

El subcomisario Raúl Cabeza, jefe de la Unidad de Buceo y Rescate de Bomberos de Neuquén y Río Negro, explicó en el programa La Primera Mañana por AM550, que el alerta se recibió tras el ingreso de dos menores al cauce del río, en el brazo principal del sector conocido como La Herradura, caracterizado por su fuerte correntada.

Fotos Mejor Informado

“Los testigos relataron que ambos menores se encontraban a una distancia considerable de la costa cuando comenzaron a evidenciar dificultades. Uno de ellos logró regresar por sus propios medios a la margen norte, mientras que el otro desapareció de la superficie del agua”, detalló Cabeza. Según precisó el jefe del operativo, el menor que logró salir del río tiene 13 años, mientras que el adolescente desaparecido tiene 17. Ambos habían concurrido al lugar junto a sus familias, oriundas del oeste neuquino.

Tras el hecho, se desplegó un operativo que incluyó una embarcación semirrígida y cuatro buzos especializados, quienes realizaron tareas de búsqueda superficial durante la tarde del martes. Posteriormente pasadas las 15, comenzaron los trabajos subacuáticos, alcanzando profundidades de hasta ocho metros.

“El agua presentaba buena visibilidad y condiciones adecuadas para el trabajo planificado, sin sedimentos en suspensión”, indicó Cabeza. Sin embargo, las tareas finalizaron cerca de las 20 horas con resultados negativos.

La búsqueda se reanudó este viernes desde temprano. “Los trabajos se inician nuevamente desde el punto cero, es decir, el lugar exacto de la desaparición y se planifican tareas aguas abajo, ampliando progresivamente la zona de rastrillaje con el correr de las horas”, explicó el subcomisario. La familia del adolescente desaparecido permanece en el lugar acompañando el operativo, tanto durante la jornada del martes como en la mañana de este miércoles.

Desde los organismos intervinientes reiteraron la importancia de respetar las zonas habilitadas para bañarse y extremar las precauciones en sectores del río con fuerte correntada.

