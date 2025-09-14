El desgarrador mensaje de las hijas de Thiago Medina desde el hospital

La internación de Thiago Medina, después del brutal choque en moto en la localidad de Francisco Álvarez, sigue conmoviendo a su entorno más cercano y también a los miles de seguidores que acompañan minuto a minuto su evolución. En medio de la incertidumbre, dos gestos lograron aportar un poco de ternura en las últimas horas: los mensajes de sus hijas Aimé y Laia, que con apenas unos trazos lograron resumir el amor que sienten por su papá.

Fue Camila Deniz, hermana del ex Gran Hermano, quien compartió en sus historias de Instagram la imagen de un cartel confeccionado por las nenas. Allí se ve el contorno de sus manitos pintadas en papel y, sobre ellas, una frase breve pero poderosa: “Vos podés papá. Te amamos”. La publicación, acompañada de corazones, rápidamente se viralizó y se transformó en un símbolo de apoyo en este momento tan difícil.

Mientras tanto, el parte médico difundido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega confirmó que el joven permanece en estado crítico, con respirador e inotrópicos, bajo observación permanente del equipo de cirugía torácica. “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, señalaron desde la institución.

El cuadro de Thiago Medina obligó a una intervención de urgencia: le extirparon el bazo y uno de sus pulmones resultó comprometido. Daniela Celis, madre de las gemelas, fue quien contó en redes estos detalles, agradeciendo además el apoyo de los fanáticos. La expareja del joven no apareció frente a cámara, pero sí eligió expresarse a través de un collage con imágenes religiosas y un pedido contundente: “Rezo y pido por favor cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón: luz, reiki, fuerzas… Cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita, gracias”.

Antes de mostrar el dibujo de las nenas, Camila compartió recuerdos con su hermano en mejores épocas, como una fiesta de cumpleaños donde destacó su humor y energía. “Dale mi amor, te estamos esperando. Quiero verte con esa chispa. Solo vos sabés cómo hacerme reír”, escribió junto a un video casero. Luego sumó otra reflexión cargada de emoción: “Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian”.

El choque que lo dejó internado ocurrió el viernes por la noche en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, cuando la moto que conducía impactó contra un Chevrolet Corsa. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro mientras el joven continúa en terapia intensiva, sostenido por el acompañamiento de su familia y el cariño de toda una comunidad que no deja de pedir por su recuperación.