Romina Uhrig y su sorpresiva actitud tras el accidente de Thiago Medina

Pocas veces un accidente vial cruza de lleno el mundo del espectáculo con la política, pero el caso de Thiago Medina lo hizo posible. Apenas se supo que el ex Gran Hermano había chocado con su moto en Moreno y que estaba en estado crítico, Romina Uhrig no dudó en intervenir. Con pasado como diputada nacional y vínculos aún vigentes en el ámbito político, se puso al frente de llamados y gestiones para garantizarle atención al joven de 22 años.

Mientras en redes sociales se multiplicaban los pedidos de oración por parte de excompañeros del reality, trascendió que Romina Uhrig fue la primera en enterarse del accidente. Así lo confirmó Ariel Ansaldo en una entrevista con TN Show: “A la primera que le avisaron fue a Romi, apenas ocurrió el accidente”, relató el ex participante.

Lejos de quedarse en la preocupación, la reacción de ella fue inmediata. Según contaron, empezó a mover contactos y a comunicarse con distintas personas para agilizar la asistencia. “Romi empezó a hacer gestiones, a hacer llamados a toda la gente conocida. Sé que llamó a un ministro de salud y demás para ocuparse”, agregó Ariel Ansaldo, destacando la actitud de su compañera.

Mientras tanto, Thiago Medina permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad de Moreno, tras haber sido operado de urgencia. El último parte médico detalló que fue ingresado en estado crítico, con lesiones en la región toráxica, y que se le practicó la extirpación del bazo. Actualmente está bajo asistencia respiratoria en la Unidad de Terapia Intensiva.

La gravedad de la situación no impidió que el joven reciba una ola de mensajes de apoyo. Daniela Celis, madre de sus hijas, compartió en redes sociales imágenes religiosas y pidió mantener la cadena de oración. Su hermana Camila, en tanto, mostró un cartel que las gemelas Aimé y Laia le prepararon a su papá con un mensaje de aliento: “Vos podés, papá. Te amamos”.

Así, entre la preocupación de sus seres queridos, la solidaridad de sus compañeros de Gran Hermano y el respaldo inesperado de Romina Uhrig, Thiago Medina atraviesa horas decisivas en su recuperación. La atención ahora está puesta en su evolución clínica, mientras el entorno se aferra a la esperanza de que pueda salir adelante.