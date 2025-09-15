Thiago Medina internado: qué dijo Daniela Celis sobre su estado actual

La preocupación por la salud de Thiago Medina sigue creciendo con el paso de las horas. El ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva luego del grave accidente en moto que sufrió en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Su estado sigue siendo delicado, aunque en las últimas horas fue su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, quien eligió llevar un poco de calma a través de las redes sociales.

En una historia que compartió con sus más de un millón de seguidores, la también exintegrante del reality dio un mensaje breve pero cargado de esperanza. “Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían”, escribió Daniela Celis, destacando el rol que cumplen las cadenas de apoyo en este difícil momento. Y agregó: “Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. Toda la luz que envían está llegando”.

El mensaje rápidamente se viralizó y se sumó al último parte médico difundido por Pilar Smith en Infama. La periodista confirmó que, pese a una leve evolución, la situación clínica de Thiago Medina continúa siendo de pronóstico reservado, lo que obliga a mantener la cautela. La información coincide con lo que la ex pareja transmitió en sus redes: un cuadro estable pero crítico que requiere cuidados extremos.

En paralelo, Walter “Alfa” Santiago, uno de los compañeros más cercanos de Thiago en Gran Hermano, expresó su angustia en un contacto con el ciclo de América. “Hay mucha preocupación en el entorno de Thiago”, resumió la periodista tras hablar con él.

Por su parte, Oliver Quiroz, cronista de espectáculos, remarcó que la familia optó por no dar declaraciones públicas. “Camila, su hermana, elige el silencio. No quiere hacer de todo esto un show mediático, por eso se concentran en pedir cadenas de oración”, explicó sobre la postura tomada en las últimas horas. La consigna es clara: evitar la exposición y acompañar al joven desde la intimidad, mientras los médicos monitorean cada detalle de su evolución.

De esta manera, Daniela Celis cerró su mensaje con un párrafo dedicado a sus gemelas, Aimé y Laia: “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias ++”. Una frase que no solo transmite tranquilidad a sus seguidores, sino que también refuerza el pedido de energía positiva para que Thiago Medina logre salir adelante.