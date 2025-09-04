Adulto, la película argentina que ha cosechado múltiples premios internacionales, llegó finalmente a las salas de cine del país. Dirigida por Mariano González y protagonizada por su hijo Alfonso González Lesca, junto a Juan Minujín y un elenco destacado, la producción se centra en la historia de Antonio, un adolescente que se ve obligado a madurar rápidamente ante la ausencia de su padre.

La trama se desarrolla en un barrio tranquilo de Buenos Aires, donde Antonio vive con su padre Raúl en una vivienda alquilada. La rutina se altera cuando Raúl sufre un accidente de moto y desaparece, dejando a Antonio al cuidado de una vecina. A partir de ese momento, el joven debe afrontar responsabilidades inesperadas, incluyendo la búsqueda de su padre hospitalizado y la lucha por mantener su estabilidad mientras continúa asistiendo a la escuela.

Además, la situación se complica cuando la dueña de la casa donde residen decide desalojarlos, lo que obliga a Antonio a refugiarse en la casa de un amigo. En medio de este contexto de incertidumbre, el adolescente recibe una revelación sobre el accidente de su padre que lo impulsa a buscar una salida ante la adversidad.

El elenco que sigue recolectando premios

El elenco principal cuenta con Alfonso González Lesca en el rol de Antonio, acompañado por Juan Minujín, Camila Peralta, Valeria Lois y Sofía Gala. La combinación entre la experiencia de actores consagrados y la frescura del joven protagonista es uno de los puntos fuertes de la producción.

Juan Minujín, presente en el estreno realizado en un cine exclusivo de Buenos Aires, expresó su satisfacción por la llegada del film a las salas argentinas: “Siempre poder estrenar en una sala es un triunfo ya en sí mismo. Estamos contentísimos. La película es espectacular. Dimos una vuelta entera de un año por festivales, cosechando un montón de premios, y ahora estamos felices de poder mostrarla acá en Argentina. Es una película hermosa”.

Consultado sobre si vivió una experiencia similar a la de Antonio, Minujín comentó: “Sí, pero no tan brutalmente. Yo tuve padres muy presentes, muy acompañadores de todo. Acá me parece que la película retrata algo más desolador en un punto y, por otro lado, muy lindo porque es la comunidad de adolescentes, cómo se arma y cómo se las arreglan solos, es sorprendente”.

En el evento también estuvo presente la madre de Minujín, quien acompañó el estreno con orgullo. El actor destacó el apoyo familiar que recibió para dedicarse al cine: “Mi papá es matemático, mi mamá es socióloga, no tiene nada que ver con esto y así todo me apoyaron un montón para poder hacer ese recorrido y, con mucha confianza, poder dedicarme a esto”.

Además, Minujín valoró el momento del cine nacional y la importancia de que el público continúe asistiendo a las salas: “A mí me alegra muchísimo que todas las películas argentinas estén en las salas, que la gente esté yendo. Hay películas para un montón de gente, hay películas para menos gente. Me parece que es importante sobre todo celebrar que la gente va al cine a ver películas argentinas y que se sigan haciendo películas argentinas, dentro de todas las dificultades”.

Adulto fue producida por Sandra Rojas y Mariano González, con apoyo de Evangelina Rojas, Hernán Findling y Max Arvelaiz. La película ha logrado un destacado recorrido internacional, obteniendo el Jury Grand Prix en el Festival de Cine de Shanghái, siendo la primera producción argentina en recibir ese premio en la competencia oficial.

Adulto, estreno argentino premiado.

También fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Montreal con una Mención Honorable del Jurado y en el Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste, donde ganó los premios a Mejor Película y Mejor Director. A nivel nacional, en el 70° Festival de Mar del Plata, Adulto obtuvo la distinción a la Mejor Dirección y el Premio Independiente a la Mejor Película Argentina otorgados por la Asociación de Cronistas.

Estos galardones reflejan la calidad y el impacto de una propuesta que combina una historia íntima y conmovedora con una sólida realización artística, consolidando a Adulto como una obra destacada dentro del cine argentino contemporáneo.