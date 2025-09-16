Netflix confirmó la película de Lali Espósito: todos los detalles

Lali Espósito volvió a sorprender a su público con una noticia que marca un antes y un después en su carrera: Netflix estrenará su primera película documental, LALI: La que le gana al tiempo. El proyecto promete mostrar la intimidad de su regreso a los escenarios tras tres años de silencio musical y un repaso por los momentos que la convirtieron en referente de la cultura pop.

El anuncio no fue casual. El 6 de septiembre, en plena previa de su tercer show en Vélez Sarsfield, los fanáticos que aguardaban su salida a escena recibieron la novedad como un regalo inesperado. Días después, la confirmación oficial llegó a través de una publicación conjunta en Instagram entre Lali Espósito y la plataforma de streaming, que superó los 100 mil likes en cuestión de minutos

.

Fiel a su estilo, la campaña incluyó un guiño directo a sus seguidores. El cartel gigante de Netflix ubicado en Av. del Libertador y Av. Sarmiento apareció con la frase “Netflix loves she”, un recuerdo de aquella frase de Lali Espósito durante la promoción de Acusada en el Festival de Venecia 2018, que con los años se transformó en meme y en bandera de su fandom.

El documental, dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática, combina entrevistas exclusivas, material de archivo personal y escenas detrás de escena de su proceso creativo. No solo narra la construcción de una carrera, sino también las dificultades y desafíos que la cantante atravesó en su camino.

Uno de los ejes centrales será el registro de los cinco shows históricos en Vélez Sarsfield durante un mismo año, un récord absoluto para una artista argentina que convocó a más de 200.000 personas. Pero también habrá lugar para recuerdos inéditos de su infancia, como su paso por el patinaje artístico, un costado poco explorado de su vida para que los fanáticos la conozcan en profundidad.

Con una duración de una hora y cuarto, LALI: La que le gana al tiempo se presenta como un retrato íntimo y colectivo de una de las voces más influyentes de la música latina. Una producción que combina emoción, humor, nostalgia y la potencia de una artista que, a fuerza de perseverancia, sigue escribiendo páginas nuevas en el mundo de la música.