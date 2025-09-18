Rocío Marengo habló de su embarazo y sorprendió con una revelación: “Afecta al bebito”

Rocío Marengo se encuentra transitando uno de los momentos más importantes de su vida con la llegada de su primer hijo. Sin embargo, eso no la mantuvo alejada de un nuevo capítulo mediático que la vinculó con Carmen Barbieri, un enfrentamiento que remite a viejas disputas del mundo del teatro de revista.

La polémica surgió a partir de declaraciones que involucraban a Ayelén Paleo y que trajeron de vuelta conflictos del pasado. En ese contexto, Rocío Marengo recordó ciertos rumores que hablaban de supuestas situaciones en los teatros donde Carmen Barbieri era figura principal, lo que encendió nuevamente la mecha de la controversia.

Frente a estas palabras, Carmen no tardó en reaccionar. La conductora de Mañanísima rechazó categóricamente aquellas insinuaciones y fue tajante al manifestar que no quiere tener trato con la mediática. El cruce, aunque de otro tiempo, se instaló otra vez en los programas de espectáculos.

Consultada sobre el tema en una entrevista en Intrusos, Rocío Marengo explicó que optó por no responder de manera directa a Carmen Barbieri. Según confesó, esa decisión está vinculada con el cuidado de su embarazo y con el deseo de evitar tensiones que puedan afectar al bebé que espera con tanta ilusión.

“No pude contestarle porque el tema se puso heavy y mi mamá me dijo que no siga porque le afecta al bebito”, explicó, dejando en claro que su elección responde más a lo familiar que a lo personal. Además, añadió que la polémica no la afecta a ella en lo anímico, sino que incluso le genera energía y entusiasmo.

De todos modos, reconoció que escuchó las declaraciones de Carmen Barbieri y que le parecieron fuera de lugar. Sin embargo, insistió en que no es el momento para entrar en una pelea mediática y que prefiere priorizar el bienestar de su hijo por nacer antes que volver a la confrontación pública.

“Cuando tenga al bebé le contesto, porque ahora no puedo”, expresó con humor, dejando abierta la posibilidad de retomar la discusión en el futuro, pero siempre en un marco de mayor tranquilidad.

Finalmente, Rocío Marengo subrayó que ella siempre busca aportar y no generar conflictos innecesarios. Recordó que en su comentario no hubo mala intención y que incluso figuras del ambiente, como Aníbal Pachano, validaron sus palabras asegurando que no había dicho nada ofensivo.