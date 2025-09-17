Nico Occhiato fulminó a Agus Franzoni por los videos íntimos de Flor Jazmín Peña: “Lo hizo por…”

La polémica que se desató a partir de los dichos de Agustín Franzoni sobre tener guardados videos íntimos de su expareja sigue sumando capítulos. Esta vez fue Nico Occhiato, actual pareja de Flor Jazmín Peña, quien salió con firmeza a responderle y dejó en claro qué piensa de las explicaciones que el joven intentó dar después de la repercusión.

Agustín Franzoni había usado su programa Círculo Cerrado para bajar el tono de lo ocurrido. Allí aseguró que todo se trató de “un chiste” y que el fragmento viral fue sacado de contexto. “Entiendo que las redes son así. Quería aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo es cierto. No tengo ninguna memoria con videos de mis ex”, expresó. Sin embargo, en ningún momento pidió disculpas directas a Flor, lo que terminó de enfurecer a su entorno.

Consultado en Puro Show (El Trece), Nico Occhiato no dudó en marcar la diferencia: “Lo que dijo, lo dijo para las personas que lo atacaron en X, no por el daño que se le hizo a Flor, la vulnerabilidad que sintió al escucharlo. Fue una respuesta más que nada por el hateo que recibió en redes sociales que para Flor, es más, no le escribió a ella disculpándose”.

El conductor, con tono firme, remarcó que para él las palabras de Franzoni no fueron genuinas, sino una maniobra para calmar la gran cantidad de críticas. “La estoy acompañando con mucha bronca y enojo. No quiero armar de esto una bola mucho más grande. Me pareció una falta de respeto y gravísimo, como ya dije”, señaló, subrayando la incomodidad que atravesó al escuchar lo que dijo la expareja de Flor Jazmín.

En paralelo, Flor Jazmín Peña ya dejó en claro que llevará el tema a la Justicia. En un mensaje a Ángel de Brito, afirmó: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia. No me queda otra opción. Pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex”. Nico Occhiato, al ser consultado sobre esa posibilidad, no dudó: “Seguramente así sea”.

De este modo, el cruce público sumó un nuevo capítulo, con Occhiato defendiendo a Flor Jazmín y marcando su enojo frente a un tema que dejó de ser una “broma” para convertirse en un asunto legal.