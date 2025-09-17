Evangelina Anderson sorprendió con su confesión desde Europa: “Ya tengo novio”

En medio de semanas agitadas y rumores que no la dejaron tranquila, Evangelina Anderson encontró la manera de reírse de todo. Tras la separación de Martín Demichelis, su nombre quedó envuelto en especulaciones amorosas, primero con Leandro Paredes y luego con un supuesto acompañante en México. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, la modelo decidió responder con ironía.

El escenario elegido para hacerlo fue su paso por Europa, más precisamente en el aeropuerto de Frankfurt, desde donde compartió una imagen que rápidamente se volvió viral. Allí se la ve abrazada a una estatua de Albert Einstein y, con picardía, escribió: “Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”. Una declaración inesperada que dejó en claro que prefiere tomarse con humor lo que se dice de su vida sentimental.

Su viaje tuvo como destino la Fashion Week de Milán, a la que asistió en compañía de su hermana y maquilladora Celeste Paternó, la panelista Majo Martino y la hermana menor de esta última, también llamada Celeste. Entre desfiles y encuentros, Evangelina Anderson volvió a mostrarse sonriente en redes, un contraste fuerte con los días de tensión que atravesó recientemente.

Es que, antes de este viaje, la modelo había salido a frenar rumores de peso. Con respecto a las versiones que la vinculaban con Paredes, fue categórica: “Te juro por mi vida que jamás lo vi. No lo conozco y no tengo nada que ver con él”. Y respecto al joven con quien la filmaron en un shopping de México, explicó con firmeza: “Me da vergüenza ajena. Ese chico es el hijo de Lorena, mi mejor amiga, y tiene la edad de Bastián, mi hijo mayor”.

Incluso, la periodista Karina Iavícoli contó el malestar que le generaron esas versiones. “Me dijo que cuando se estresa demasiado, se queda sin voz y que ahora no puede hablar. Me dice que no la está pasando nada bien, que le da impotencia cuando mienten tanto”, reveló en su programa.

De este modo, mientras las especulaciones siguen circulando, Evangelina Anderson apuesta a su estilo: dar la cara, reírse de los rumores y dejar en claro que, aunque su vida privada sea tema de debate, es ella quien elige cuándo y cómo responder.