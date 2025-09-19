Se filtraron los finalistas de La Voz Argentina y estalló la polémica

El fenómeno televisivo de La Voz Argentina volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Cuando todavía faltan varias instancias para llegar a la última gala, en las redes comenzaron a circular nombres que, supuestamente, serían los cuatro finalistas de esta edición. La filtración generó revuelo inmediato entre los seguidores del ciclo y reavivó la polémica sobre la transparencia del concurso.

La competencia musical reúne a participantes de todo el país y cuenta con coaches de peso como Lali Espósito, Miranda, Luck Ra y Soledad Pastorutti. Cada equipo trabaja con intensidad para llegar a la recta final, pero esta vez los pronósticos se mezclaron con rumores que parecen haber adelantado lo que debería conocerse recién en la última semana.

El antecedente no ayuda: en ediciones anteriores ya se habían filtrado nombres y resultados antes de tiempo. En el programa de stream Ya fue Todo, la periodista Barbie Gyalay recordó lo ocurrido en 2021 y aseguró que esta temporada volvió a pasar lo mismo. Según explicó, se grabaron diferentes finales posibles, aunque trascendió quiénes habrían sido seleccionados por el público y por los coaches.

“Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda. Y acá hay polémica”, adelantó Barbie, sembrando la discusión. El dato que más ruido generó fue el cuarto lugar: Valentina Otero, participante que pasó por varios equipos y que fue salvada en distintas oportunidades, aparecería como la representante del team Soledad.

Los tres primeros nombres despertaron consenso entre los usuarios, que venían destacando sus historias de vida y potencia vocal. Pero la elección de Valentina dividió a la audiencia: mientras algunos la defienden por su perseverancia, otros sostienen que su presencia en la final no sería justa frente a otros competidores.

En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron en X e Instagram, con fanáticos opinando a favor o en contra de la lista revelada. Mientras tanto, la producción de Telefe eligió no pronunciarse y mantuvo el hermetismo habitual, dejando la duda instalada: ¿son reales los nombres filtrados o se trata de otra maniobra para generar expectativa?

Lo cierto es que La Voz Argentina sigue sumando polémica en su camino a la gran final y, aunque todavía nada está confirmado, el rumor sobre los supuestos finalistas ya comenzó a jugar su propio partido fuera del escenario.