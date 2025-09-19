Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por llorar en vivo: el polémico gesto

Andy Kusnetzoff conmovió en su ciclo radial Perros de la calle cuando se quebró en vivo al hablar de la dura realidad que atraviesan muchas familias con personas con discapacidad. El conductor no pudo contener las lágrimas frente al relato de un oyente que pedía ayuda, y ese momento emotivo recorrió todos los medios.Pero lo que nadie se esperaba era que Mario Pergolini utilizara ese momento emotivo para reírse de él

Es que la repercusión no quedó ahí. Al día siguiente, Mario Pergolini recogió el guante y decidió parodiar la escena durante su programa Deja que entre el sol, en Vorterix. Con un gesto provocador, simuló emocionarse hasta las lágrimas al recordar a un exintegrante de su canal, Lautaro Moschini, más conocido como Moski, que había abandonado el ciclo semanas atrás.

“Me vinieron las lágrimas”, lanzó Pergolini con ironía, mientras copiaba los gestos que su colega había tenido en el aire. Lejos de frenar allí, reforzó la parodia usando gotas oculares para fingir el llanto frente a sus compañeros.

“Moski se había ido diciendo que... voy a llorar, lo quiero decir llorando”, comentó entre risas, buscando complicidad en el panel. Y enseguida preguntó: “¿Estoy llorón ya?”, recibiendo la afirmación de los presentes, que siguieron la broma en el estudio.

En medio de esa teatralización, Pergolini remarcó: “Porque cuando hablan de Moski lloran todos. Porque Moski se fue de acá... me vinieron las lágrimas”. De esta manera, convirtió la despedida del panelista en un guiño directo a la situación que había vivido Kusnetzoff un día antes.

Ya hacia el final, el exconductor de CQC recordó que Moski había dejado el programa para dedicarse a su profesión, aunque días después apareció en redes aclarando los motivos de su salida. “Ayer se lo ve desde Dubái con un chico con serios problemas nutritivos. Está muy flaco el chico con el que está. Y para mí, el flaco, flaco, flaco, es gente que le pira un poco el cerebro”, agregó sin filtro.

Así, mientras Andy Kusnetzoff mostró su costado más humano, Mario Pergolini eligió la vereda opuesta y, con su humor ácido, transformó el momento en una imitación polémica que ya generó debate en redes sociales.