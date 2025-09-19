¿Le soltó la mano a Wanda Nara? El motivo por el que Maxi López no estaría en Masterchef

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe prometía sumar un condimento explosivo: la presencia de Maxi López como participante, bajo la conducción de Wanda Nara. El posible reencuentro entre expareja y conductor generaba expectativa en la previa, pero en los últimos días trascendieron detalles que ponen en duda la incorporación del exfutbolista al reality.

El conflicto comenzó en las negociaciones. Maxi López habría pedido un contrato millonario para dar el sí, una cifra que superaba el presupuesto del programa. Frente a eso, Wanda Nara habría ofrecido la posibilidad de conseguir un sponsor que complete la suma. Sin embargo, esa alternativa nunca se concretó y la tensión entre ambos terminó escalando.

La información fue revelada en SQP (América TV), donde Yanina Latorre sumó otro dato clave: Maxi atraviesa un frente delicado en el club suizo FC Paradiso, del que adquirió el 40% en abril. “Ayer contó Fava (Daniel) en A la tarde que parece ser que Wanda le habría prometido cosas a Maxi que no estaría cumpliendo. Quería un contrato millonario”, sostuvo la panelista.

Nancy Duré también aportó su versión sobre la interna económica: “Como no llegaba el canal, Wanda dijo vamos a conseguir un sponsor que complemente lo que falta para que él pueda venir”. Pero como ese acuerdo nunca prosperó, el enojo de López se profundizó.

Según Latorre, esa molestia fue determinante para que Maxi López se baje de la propuesta: “Ahora como no hay sponsor, está enojado con Wanda, entonces él no viene. Es un laburo, un reality y cobras un sueldo. Se piensan que se van a llenar de guita”.

La periodista además recordó que los roces venían de antes: “Se supone que hay gente que no tiene para pagar el curso de cocina pero Maxi López se entiende que sí tiene, estar reclamando 'no me pagaste tres clases de cocina, no voy', de cuarta”.

Así, cuando faltan pocas semanas para el estreno de MasterChef Celebrity, el vínculo laboral entre Wanda Nara y Maxi López vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por cuestiones económicas que todavía no encuentran resolución.