L-Gante al borde de volver a la cárcel: la denuncia más grave en su contra

L-Gante volvió a quedar en el ojo de la tormenta y esta vez la situación es todavía más delicada. El músico, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, enfrenta una nueva denuncia de Darío Gastón Torres, el mismo hombre que ya lo había llevado a la Justicia en el pasado y que consiguió una condena en suspenso por amenazas y otros cargos. Ahora, según trascendió, podría quedar al borde de la cárcel nuevamente.

El reclamo fue presentado en el Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez por los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra. Allí se detalla que el 8 de septiembre, al salir de su casa, Torres se encontró con un Audi R8 rojo estacionado en la puerta. En el interior del vehículo estaba el propio L-Gante, quien habría bajado la ventanilla para dirigirse a él con frases intimidantes. “No te hagas el piola”, “te voy a c… a palos”, y otras aún más graves habrían sido las palabras utilizadas, según consta en la denuncia.

La gravedad del caso radica en que, de confirmarse, el músico estaría incumpliendo las condiciones que le impuso la Justicia cuando lo sentenció el año pasado. En aquel momento, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mercedes, a cargo del juez Ignacio Racca, lo condenó a tres años de prisión en suspenso por “amenazas simples y amenazas calificadas con uso de arma y daño a la propiedad”, aunque fue absuelto del cargo de privación ilegítima de la libertad.

El hecho de no tener antecedentes le permitió conservar la libertad, pero con restricciones muy concretas: no podía acercarse al denunciante, debía notificar sus viajes al exterior y mantener una conducta intachable.

En este nuevo escenario, la acusación de Torres podría modificar por completo la situación judicial de L-Gante. La Justicia evaluará si existió un incumplimiento, y de ser así, el artista quedaría a un paso de que la condena deje de ser en suspenso y pase a ser de cumplimiento efectivo tras las rejas.

Mientras tanto, el cantante sigue adelante con su actividad laboral y con presentaciones en distintos puntos del país, aunque la denuncia volvió a ubicarlo en el centro de la polémica. La pregunta que hoy todos se hacen es si este episodio marcará un antes y un después en su relación con la Justicia y si realmente está al borde de regresar a prisión.