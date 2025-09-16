La fuerte crítica de L-Gante a Wanda Nara: “Es buena, pero…”

El regreso de L-Gante a la Argentina después de su viaje laboral a España estuvo cargado de declaraciones explosivas. Apenas tocó suelo argentino, el referente de la cumbia 420 habló con Puro Show y no solo repasó cómo logró salir del país pese a las trabas judiciales, sino que también dejó un comentario filoso sobre Wanda Nara, a quien definió de una manera que podría molestarle.

Consultado en Puro Show sobre su vínculo con la empresaria, L-Gante no esquivó la pregunta y lanzó una frase que resumió todo: “Wanda es una masa, es una buena mujer, hasta que se enoja. Le deseo lo mejor en todas sus relaciones”.

El comentario reavivó el interés por la relación que ambos supieron tener, marcada por encuentros, rumores y distancias mediáticas. En ese mismo intercambio, el músico reconoció que hace tiempo no se comunica con la conductora de MasterChef y hasta deslizó que podrían estar bloqueados en redes sociales, aunque prefirió no darle mayor trascendencia.

En paralelo, L-Gante también enfrentó versiones que indicaban que Wanda podría llevarlo a la Justicia por algunas de sus declaraciones. “He leído y escuchado los rumores pero aún no he sido notificado de nada”, aseguró, quitándole peso a esa posibilidad y enfocándose en su presente laboral.

Ya con el tema legal sobre la mesa, el artista relató cómo logró salir del país rumbo a España después de varios meses en los que no podía hacerlo por sus conflictos con la cuota alimentaria y por una deuda de honorarios con sus abogados. “La pasamos espectacular, volvimos a las pistas. Ahora tengo el permiso y la tranquilidad de cuando tenés trabajo y podés seguir trabajando, que es espectacular”, dijo, antes de ironizar: “Son acuerdos y condiciones legales a través de los abogados, pero en mi imaginación y mis sueños le digo extorsión. Eso es en mis pesadillas nada más”.

De esta manera, el cantante de cumbia 420 no tardó demasiado en volver a hablar sobre su ex pareja. Es que, más allá de que su relación es parte del pasado, aún mantienen vigente la curiosidad de la gente, por lo que cada vez que tiene la oportunidad ventila intimidades de cómo es Wanda Nara detrás de cámara.