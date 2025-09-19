Las fotos de María Becerra y Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

El mundo de la moda siempre encuentra la forma de reunir a personalidades de distintos ámbitos en escenarios únicos. Así ocurrió en Madrid, donde la prestigiosa firma Carolina Herrera presentó su desfile en el marco de la Fashion Week 2026. Allí coincidieron dos figuras argentinas que brillaron con fuerza propia y captaron la atención de todos los presentes.

El encuentro entre ambas fue uno de los momentos más comentados de la gala. La alfombra, de un delicado tono rosado, se convirtió en el escenario perfecto para que las artistas mostraran sus propuestas de estilo y reafirmaran por qué son consideradas íconos dentro de sus respectivos mundos. Su presencia, lejos de pasar desapercibida, se transformó en uno de los puntos altos de la velada.

Pampita, fiel a su impronta de modelo internacional, eligió un vestido strapless con un diseño que combinaba un corset superior con una falda recta sobre las rodillas. Lo más llamativo estuvo en la cola larga que caía detrás y que parecía fundirse con la alfombra, otorgándole un aire teatral y elegante. El color vibrante de la prenda fue el broche perfecto para un look que mezcló frescura y sofisticación.

Por su parte, María Becerra apostó a un look que recordó al glamour parisino, con un vestido strapless de lunares en blanco y negro. Ajustado a la figura y de corte corto, dejó a la vista sus tatuajes, aportando un toque personal y rebelde. El conjunto se completó con una boina negra, una mini cartera roja con detalles florales y unos stilletos de tacón alto que le dieron el toque final de elegancia.

La cantante, acostumbrada a pisar escenarios internacionales, trasladó esa seguridad a la pasarela de invitados, confirmando que su estilo va más allá de la música. Cada detalle de su look fue celebrado en redes sociales, donde sus fanáticos no tardaron en viralizar las imágenes del encuentro.

La elección de Pampita también fue aplaudida por críticos de moda y seguidores, que remarcaron cómo supo adaptar su figura y su porte a una propuesta arriesgada. Con años de trayectoria en el modelaje, volvió a dejar claro por qué es una de las referentes más influyentes en el mundo fashion argentino.

Ambas, cada una con su impronta, compartieron protagonismo en un evento que se destacó no solo por la colección de Carolina Herrera, sino también por el desfile paralelo que brindaron las celebridades en la alfombra. Su complicidad y naturalidad frente a las cámaras fueron un guiño especial para quienes disfrutan del glamour y las tendencias.

Este encuentro reafirma que la moda no entiende de fronteras y que cuando dos estilos potentes coinciden, el resultado es pura admiración. Madrid fue testigo de una fusión argentina que marcó la pasarela y que dejó imágenes difíciles de olvidar.