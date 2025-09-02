Luis Ventura reveló cómo fue el romance secreto de Silvina Luna y Diego Maradona

La figura de Silvina Luna volvió a estar en el centro de la escena mediática tras el especial de Secretos Verdaderos en América TV. A dos años de su partida, Luis Ventura sorprendió al contar que la modelo habría tenido un vínculo sentimental con Diego Armando Maradona, una versión que rápidamente generó repercusiones y posturas encontradas.

Según el periodista, la relación existió y se mantuvo en un marco de discreción absoluta. Luis Ventura afirmó que un reconocido abogado facilitaba su departamento para que los encuentros pudieran llevarse a cabo, mientras la atención mediática se desviaba hacia Nazarena Vélez. “Pasó lo que tenía que pasar”, sentenció el conductor, asegurando que el romance fue real.

Sin embargo, las palabras del comunicador no cayeron bien en el entorno más cercano de la actriz. Gustavo Conti, íntimo amigo de Silvina Luna, utilizó sus redes sociales para desmentir la versión. “Están hablando de dos personas que ya no están y nadie puede salir a refutarlo. Eso es mentira”, escribió con contundencia. Además, relató que aquella noche señalada por Luis Ventura él mismo estuvo con Silvina hasta el amanecer y que la única prueba de un cruce con Diego Armando Maradona fue una cadena que el exfutbolista le regaló en medio de una fiesta.

El descargo de Gustavo Conti también apuntó contra la supuesta existencia de reuniones privadas y obsequios costosos. “Lo único que hubo fue esa cadena. Después, inventan cosas para tener un punto de rating”, concluyó indignado, dejando claro que su amiga jamás ocultó una historia con el astro del fútbol.

Ximena Capristo, pareja de Conti y panelista de televisión, también expresó su malestar. Recordó el doloroso contexto del aniversario de la muerte de Silvina Luna y criticó que se instalen rumores que, a su entender, afectan la memoria de la actriz. “Me da mucha bronca porque la hacen quedar como algo que no fue. Silvina siempre fue una mujer respetada, con sus relaciones claras y su vida en orden”, expresó con firmeza.

Ximena Capristo reconoció, sin embargo, que Diego Armando Maradona tenía un interés marcado por la modelo. “La llamaba constantemente, quería verla”, confesó. Pero dejó en claro que, aunque existieron acercamientos, nunca pasó de una amistad. Para ella, la versión de Ventura desvirtúa la verdadera esencia de Silvina Luna.

Luis Ventura, lejos de retractarse, insistió en que su información provino del propio Diego Armando Maradona y que no se trataba de una revelación reciente. Incluso mencionó detalles del estudio jurídico donde, según su testimonio, se concretaban los encuentros. Para el periodista, no hay dudas de que la historia existió.

El debate quedó planteado entre versiones opuestas: la del conductor que asegura haber recibido la confesión del propio Diego y la de los amigos de Silvina Luna que defienden su memoria. Entre dichos y desmentidas, la polémica revive el cruce entre la intimidad de dos íconos populares y el impacto de la exposición mediática.