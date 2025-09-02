Mica Viciconte mostró cómo fue el tierno encuentro de su hijo Luca Cubero con Lionel Messi

El pequeño Luca Cubero vivió una tarde que quedará grabada en su memoria para siempre. Con apenas tres años, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero tuvo la oportunidad de conocer, ni más ni menos, que a Lionel Messi. El encuentro que tuvo al 10 con el pequeño en brazos también fue un sueño cumplido para sus padres, por lo que compartieron las imágenes de este momento en las redes sociales.

El acercamiento se dio en el predio de la AFA, donde el seleccionado argentino se encuentra concentrado de cara a las últimas dos fechas de Eliminatorias. Allí, Fabián Cubero, acompañó a su hijo y lo llevó hasta los brazos de Lionel Messi. Pero no fue el único con el que estuvo, ya que, entre risas y abrazos, también estuvo junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Fiel a su estilo cercano, el capitán argentino lo recibió con una sonrisa y hasta lo levantó en brazos para la foto. El gesto multiplicó la felicidad del nene, que no dejó de sonreír durante toda la secuencia. Después de esa primera postal, llegaron otras junto a los mediocampistas, que completaron un recuerdo cargado de cariño y buena onda.

Aunque no estuvo en el predio, Mica Viciconte no dudó en volcar lo sucedido en su cuenta de Instagram. “Sueños cumplidos”, escribió en la publicación, acompañada por varias imágenes del encuentro. La reacción de sus seguidores fue inmediata con cientos de comentarios celebrando la ternura de las fotos y agradeciendo a los futbolistas por el gesto con el pequeño fan.

La ex Combate también dedicó unas palabras emotivas a quienes hicieron posible ese momento. “Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a @fabiancuberooficial pudo estar en la concentración de la Selección Argentina en la AFA y conocer a sus ídolos: entre ellos Messi, De Paul y Paredes. La sonrisa en su carita lo dice todo”, expresó.

Conmovida por la repercusión, cerró su mensaje con una frase que expuso el sentir de toda la familia: “Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida. Gracias a todos por la buena onda”. Así, la publicación se transformó en una verdadera celebración de cómo un ídolo puede marcar la infancia de manera tan inolvidable.